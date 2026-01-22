Vicepresidente de EUA Defiende el Trabajo de Agentes de ICE Luego de Reunión en Minneapolis

Este jueves, 22 de enero de 2026, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, realizó declaraciones en Minneapolis luego de reunirse con agentes de inmigración, donde expresó su respaldo a la labor del personal de control migratorio.

Durante la conferencia de prensa, Vance destacó el desempeño de los agentes federales y señaló críticas hacia la cobertura mediática sobre las operaciones de inmigración.

Denuncia presiones sobre agentes federales

El vicepresidente indicó que los agentes enfrentan condiciones de trabajo complicadas. Vance afirmó que el personal migratorio opera bajo circunstancias adversas que dificultan sus funciones diarias.

Una de las cosas que aprendí es que quienes me respaldan están haciendo un trabajo increíble y, francamente, muchos medios mienten sobre el trabajo que realizan a diario... estas personas están bajo una presión increíble, un caos increíble, y debido a unos pocos agitadores de extrema izquierda, muchos de estos tipos no pueden hacer su trabajo sin ser acosados, sin que se divulgue su información personal y, a veces, sin ser agredidos; eso es totalmente inaceptable

El funcionario también abordó la situación en Minneapolis, mencionando que considera necesario que diferentes sectores de la comunidad comprendan las perspectivas de los agentes de la ley y otros miembros de la sociedad.

Pide Vance coordinación con autoridades locales

Vance planteó que la aplicación de las leyes migratorias requiere colaboración entre distintos niveles de gobierno. El vicepresidente expresó preocupación por la falta de cooperación de algunos funcionarios demócratas, situación que según él pone en riesgo la seguridad pública.

El funcionario mencionó que no desea tener tantos oficiales de ICE en Minneapolis actualmente, pero indicó que su presencia no es para aplicar leyes de inmigración, sino para proteger a las personas de manifestantes. Vance calificó esta situación como un estado absurdo de cosas que no sería necesario con mayor cooperación del Departamento de Policía de Minneapolis.

Podemos hacer un buen trabajo aplicando nuestras leyes de inmigración sin caos, pero requiere la cooperación de los funcionarios estatales y locales

El vicepresidente también señaló que cuando aparecen manifestantes y la situación se torna violenta, la cooperación de socios locales resulta necesaria para reducir tensiones.

¿Qué dijo Vance sobre el operativo que involucró a un niño?

El 20 de enero, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas realizó una operación dirigida en Minnesota para arrestar a Adrian Alexander Conejo Arias, identificado como ciudadano ecuatoriano sin estatus legal en Estados Unidos. El operativo involucró a un niño de 5 años identificado como Liam Conejo Ramos, estudiante de la escuela primaria Valley View en Columbia Heights.

ICE emitió un comunicado rechazando acusaciones sobre el manejo del caso. La agencia declaró que no usó al menor como cebo y afirmó que el niño fue abandonado por su padre. Según la versión federal, cuando los agentes se aproximaron al vehículo conducido por Conejo Arias, este huyó a pie dejando al menor solo. Un oficial de ICE permaneció con el niño mientras otros agentes perseguían y arrestaban al padre.

Durante su conferencia de prensa, el vicepresidente abordó directamente esta controversia. Vance indicó que realizó investigación adicional sobre el caso y encontró que el niño de 5 años no fue arrestado, que su padre era un inmigrante sin estatus legal, y que cuando agentes fueron a arrestar al padre, este huyó.

El funcionario cuestionó si las autoridades deberían dejar a un niño de 5 años abandonado en condiciones adversas.

Vance enfatizó que las acciones federales no buscan enviar un mensaje político. El funcionario mencionó que en 2025 se registró la mayor caída de asesinatos en un año en la historia de Estados Unidos, atribuyendo esto a la aplicación de leyes de inmigración y criminales.

La conferencia de prensa se realizó con agentes de inmigración presentes, según se observa en el registro visual del evento transmitido por medios de comunicación.

