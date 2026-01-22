ICE Niega Usar a un Menor Como "Cebo" Durante una Operación Antiinmigrante en Minnesota

Este jueves, 22 de enero de 2026, autoridades federales de inmigración de Estados Unidos enfrentaron críticas luego de un operativo en Minnesota que resultó en la detención de un menor de edad junto con su padre.

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó una operación dirigida el 20 de enero para arrestar a Adrian Alexander Conejo Arias, identificado como ciudadano ecuatoriano sin estatus legal en Estados Unidos. El operativo tuvo lugar en Minnesota e involucró a un niño de 5 años identificado como Liam Conejo Ramos, estudiante de la escuela primaria Valley View en Columbia Heights.

Esta es la versión de ICE

ICE emitió un comunicado rechazando las acusaciones sobre el manejo del caso. La agencia declaró:

ICE no usó, y nunca ha usado, 'un niño como cebo.' El niño fue ABANDONADO

Según la versión de la agencia federal, cuando los agentes se aproximaron al vehículo conducido por Conejo Arias, este huyó a pie dejando al menor solo. Un oficial de ICE permaneció con el niño mientras otros agentes perseguían y arrestaban al padre.

ICE señaló que Conejo Arias "fue liberado" en territorio estadounidense durante la administración Biden. La agencia caracterizó la operación como una acción dirigida contra un individuo específico previamente identificado.

El menor quedó bajo custodia temporal de las autoridades federales durante el desarrollo del operativo. Las circunstancias específicas de cuánto tiempo el niño permaneció detenido no fueron especificadas en el comunicado.

Abogados de la familia afirman que el niño fue un "cebo"

De acuerdo con medios locales, representantes legales de la familia Conejo Ramos y funcionarios escolares de Columbia Heights caracterizaron los eventos de manera diferente a la versión federal. Un abogado de la familia describió el incidente como uso del menor como "cebo" por parte de los agentes.

Ken Martin, figura política demócrata en Minnesota, cuestionó públicamente las acciones de ICE en redes sociales, describiendo al niño como "inocente" y expresando preocupación sobre las tácticas empleadas por el gobierno federal.

