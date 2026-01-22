Huachicol Fiscal: Detienen y Dan de Baja a 4 Elementos de la Marina Vinculados con el Caso

Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina (Semar), informó que cuatro elementos están detenidos y fueron dados de baja por el caso de huachicol fiscal.

Desde Puebla, donde se realizó la conferencia mañanera de hoy, 22 de enero de 2026, el secretario de Marina señaló que de acuerdo son su legislación, “cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja”.

El secretario de Marina detalló que los 4 elementos enfrentan un proceso legal, por lo que “tienen 15 días para poner sus recursos de revisión”.

El funcionario apuntó que algunos de los detenidos ya cumplieron con los 15 días de días de revisión, por lo que ya “se dieron los fallos y estamos esperando a que las autoridades determinen”.

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT