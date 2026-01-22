García Harfuch Anuncia Captura de "El Botox", Presunto Asesino del Líder Limonero Bernardo Bravo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención de un hombre conocido con el alias de El Botox, objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán.

En un mensaje publicado en redes sociales hoy, 22 de enero de 2026, el funcionario detalló que el sujeto es “principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios”.

Se trata de César Alejandro “N”, quien fue aprehendido durante una operación conjunta de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaria de Marina-Armada de México (Semar), la SSPC y la Fiscalía de Michoacán.

Omar García Harfuch en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: N+

Presunto asesino de líder limonero

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch brindó más detalles sobre la detención.

Como ha sido la instrucción de la presidenta, el objetivo prioritario es atender la extorsión. Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado El Botox (…) Este sujeto es responsable de extorsiones a limoneros, extorsiones a otros productores y también homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, del lamentable homicidio de Bernardo Bravo.

Video: Cae "El Botox", Extorsionador de Limoneros y Generador de Violencia en Michoacán: Harfuch

Video relacionado: Bernardo Bravo: Realizan Marcha por la Paz en Memoria del Líder Limonero Asesinado en Michoacán.

García Harfuch detalla detención

El titular de la SSPC refirió que las instituciones del Gabinete de Seguridad ya tenían mucho tiempo en su búsqueda.

“Tenemos una célula de investigación en absoluta coordinación con la Fiscalía de Michoacán. En uno de los varios domicilios donde se tenía se logra la ubicación de esta persona, se ingresa al domicilio, se salta por la casa, se sale... una compañera logra su detención", explicó.

Agregó que en una operación previa, ocurrida a medianoche, se detuvo a una mujer muy cercana a El Botox; “le llevaba la contabilidad y a su círculo cercano”.

Dijo que la semana pasada se realizaron otras detenciones del círculo del sujeto.

Ha sido una operación de ejemplo, de coordinación, entre Defensa, Marina, la Secretaría de Seguridad y las autoridades locales, todo con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Asimismo, García Harfuch descartó que se hayan registrado heridos.

Video: Dan Detalles de Cómo "El Bótox" y "El Timbas" Habrían Asesinado al Líder Limonero Bernardo Bravo

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb