Michoacán Registra Bloqueos Carreteros Luego de Captura de "El Botox"

La mañana de hoy, 22 de enero de 2026, autoridades de Michoacán alertaron sobre el bloqueo en carreteras del municipio de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente.

El reporte de los bloqueos viales se dio después de la detención de César “N”, alias El Botox, identificado como principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios en la entidad.

A través de redes sociales, el C5 de Michoacán dio cuenta de bloqueos a la circulación en las carreteras Apatzingán-Tepalcatepec y Apatzingán-Aguililla.

Bloqueos carreteros

Alrededor de las 08:00 horas, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán (C5) informó sobre un primer bloqueo en la carretera Apatzingán-Aguililla, en la localidad de Chandio, a la altura de la gasolinera.

A las 08:26 horas, alertó sobre otro bloqueo en la carretera Apatzingán-Tepalcatepec y pidió a la población evitar la zona.

Más tarde, informó que la Guardia Civil de Michoacán logró la liberación del bloqueo en Chandio.

También en redes sociales, el Centro de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes en Michoacán informó sobre el bloqueo en la carretera Quiroga-Tepalcatepec, tramo Apatzingán-Tepalcatepec, en el km 225+100.

“Bloqueo a causa de detención de líder criminal. Tome previsiones y evite la zona, atienda las indicaciones viales y maneje con extrema precaución”, informó.

Detención de El Botox

Este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención de El Botox, objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán.

Indicó que el sujeto era “principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios”.

Este sujeto es responsable de extorsiones a limoneros, extorsiones a otros productores y también homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, del lamentable homicidio de Bernardo Bravo.

También dijo que el detenido contaba con más de 7 órdenes de aprehensión, casi todas por homicidio y extorsión agravada, y que se le acusa de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El titular de la SSPC indicó que El Botox ya es trasladado a la Ciudad de México, en un helicóptero de la Defensa.

Con información de N+.

spb