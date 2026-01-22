¿Quién es ‘El Botox’, Líder de ‘Los Blancos de Troya’, Ligado al Asesinato de Bernardo Bravo?

Este jueves, 22 de enero de 2026, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la detención de César Alejandro 'N', alias ‘El Botox’, considerado por las autoridades objetivo prioritario.

Durante la conferencia de prensa mañanera hoy, 22 de enero de 2026, celebrada en el estado de Puebla, Harfuch amplió la información disponible sobre la detención, señaló que el Gabinete de Seguridad ya llevaba "mucho tiempo" detrás de 'El Botox’, cuyo arresto se produjo en uno de sus domicilios.

Video: Así fue la Detención de ‘El Botox’, Generador de Violencia en Michoacán

Informó que en la madrugada de este jueves, las fuerzas de seguridad también detuvieron a una mujer "muy cercana a él" que se encargaba de llevarle la contabilidad, lo que se suma a otros arrestos de su "círculo cercano" la semana pasada, sin dar más detalles.

Noticia relacionada: García Harfuch Anuncia Captura de "El Botox", Presunto Asesino del Líder Limonero Bernardo Bravo.

¿Quién es ‘El Botox’?

A través de sus redes sociales, García Harfuch indicó que el detenido era un objetivo prioritario, al estar vinculado con varios homicidios, incluyendo el del líder de los limoneros, Bernardo Bravo, y con extorsiones a miembros del sector limonero de Michoacán.

En un operación conjunta de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido el Carlos Alejandro N “Botox” objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios… pic.twitter.com/HlpOlEqwVt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 22, 2026

El funcionario indicó que 'El Botox' ya es trasladado a la Ciudad de México, en un helicóptero de la Defensa.

El operativo de seguridad contra el presunto criminal, en el que no hubo heridos, contó con la participación de efectivos de la SSPC, así como de la Secretaría de Defensa, la de Marina (Semar), la Fiscalía estatal y autoridades locales.

El funcionario reivindicó este operativo como un "ejemplo de coordinación" entre las instituciones del Gabinete de Seguridad a partir de la información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia.

Según mapas criminales elaborados por los investigadores, al menos 12 organizaciones criminales operan en Michoacán, se trata de:

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya, Los Viagras, Cártel de Los Reyes, Los Caballeros Templarios, Cártel de Acahuato, Cártel de la Costa, La Familia Michoacana, Cártel de Zicuirán, Pueblos Unidos y Cártel de Los Correa.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que ‘El Botox’ es identificado como líder delincuencial de una célula delictiva denominada ‘Blancos de Troya’

Estamos con esta detención haciendo justicia al homicidio de Bernardo Bravo entre otros más, es un golpe contuso, directo, a la extorsión en la zona del valle de Apatzingán.

César Alejandro 'N', alias ‘El Botox’, cuenta con más de 7 órdenes de aprehensión en el estado, y también existen a nivel federal, "por eso su traslado de manera inmediata a la CDMX", indicó el gobernador Ramírez Bedolla.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE

Rar

