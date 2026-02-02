¿Hay Clases este 5 de Febrero por el Día de la Constitución Mexicana? Esto Sabemos

¿Más días para descansar? Las autoridades dieron a conocer los detalles de lo qué ocurirrá el 5 de febrero de 2026, Día de la Constitución Mexicana, respecto a si habrá clases o no; toma nota.

Los puentes son la oportunidad perfecta para darte un respiro de la rutina. Ese día extra significa un encuentro más con tu familia, amigos o solo para realizar actividades destinadas únicamente a tus descansos, como limpieza profunda de tu hogar o lavar ropa.

Por está razón, los días extra de descanso son muy valiosos y sin duda, se agradecen. Este 5 de febrero se conmemora el día en que el entonces presidente Venustiano Carranza proclamó la Carta Magna en Querétaro.

La Constitución fue el resultado de los movimientos sociales y políticos que surgieron después de la Revolución Mexicana en 1910. Su importancia radica en que fue considerada una de las más avanzadas del mundo en materia de derechos sociales, por ejemplo:

Artículo 3°: El derecho a una educación laica, gratuita y obligatoria

Artículo 27°: Las tierras y aguas pertenecen a la Nación y estableció la base para la reforma agraria

Artículo 123°: Derechos laborales como jornada de 8 horas, derecho a huelga o salario mínimo

Pero, ¿por qué el Día de la Constitución se conmemora con asueto?

¿Hay clases el 5 de febrero 2026?

Es momento de que tomes nota, según la Ley Federal del Trabajo (LFT), el día de la Constitución Mexicana es considerado un día festivo, por lo tanto hay descanso obligatorio. Pero ojo, porque ese día de asueto se transfiere al primer lunes de febrero para que se pueda llevar a cabo el fin de semana largo.

Esto quiere decir, que al pasar el día de descanso al lunes 2 de febrero, este jueves 5 de febrero se trabaja o hay clases de manera normal. No hay ningún ajuste a la jornada, por está razón, sí habrá clases.

