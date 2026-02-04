¿Mañana 5 de Febrero 2026 Trabajan los Bancos? Esto Dice la CNBV Sobre el Día de la Constitución

Este jueves se conmemora en México el Día de la Constitución Mexicana, lo que puede generar dudas entre usuarios sobre si se trata de un día feriado y si habrá operaciones normales en las sucursales bancarias, por ese motivo, en N+ te contamos sí mañana, 5 de febrero de 2026, trabajan los bancos.

Aunque la fecha oficial de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917 es el 5 de febrero, el descanso obligatorio no siempre coincide con ese día.

Para 2026, el día libre se recorrió al primer lunes de febrero, lo que permitió un fin de semana largo que se disfrutó el pasado lunes 2 de febrero, mismo que coincidió con la celebración del Día de la Candelaria.

Video: 5 de Febrero: Día de la Constitución Mexicana

De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), el descanso obligatorio por el Día de la Constitución corresponde al primer lunes de febrero, razón por la cual las instituciones bancarias suspendieron operaciones ese día. En consecuencia, este jueves 5 de febrero no es considerado feriado oficial para efectos laborales ni financieros.

Noticia relacionada: "Nuestro Compromiso Es con la Constitución de 1917": Diputados en Sesión Solemne de Hoy.

¿Mañana 5 de febrero abren los bancos?

En el calendario de día inhábiles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indica que fue el pasado lunes 2 de febrero cuando no trabajaron los bancos, por lo que mañana sí operarán con normalidad en sus horarios habituales y podrás realizar tus transacciones pendientes.

Este jueves 5 de febrero de 2026 los bancos sí abrirán. Foto: Cuartoscuro

Las operaciones que podrás realizar implican lo siguiente:

Atención en ventanilla como para la realización de trámites y servicios financieros.

Transacciones en las app.

Pagos de servicios.

Retiro de dinero en las sucursales bancarias y en general todos los servicios que ofrecen.

Recuerda que cada 5 de febrero se conmemora la promulgación de la Constitución Política de 1917, el cual es un documento que sentó las bases del marco legal, social y político del México moderno. Además, si te surgió la duda de si las actividades escolares cambiarán, previamente en N+ te compartimos ¿Hay Clases Mañana 5 de Febrero por el Día de la Constitución Mexicana? Esto Sabemos.

Historias recomendadas:

FBPT



