Este lunes, 2 de febrero de 2026, se realizó una sesión solemne en la Cámara de Diputados con motivo del Aniversario de la Constitución de 1917.

Durante su participación, Leonel Godoy Rangel, diputado de Morena, aseguró que el compromiso de su bancada está con la Constitución de 1917, y explicó que se basa en las constituciones de 1814 de Apatzingán y la de 1824.

El 5 de febrero, pasado mañana, se cumple en 109 años de la promulgación de la Constitución de 1917. Esta Constitución muchos quisieran hacer creer que surge casi de la nada. O sea que fue iluminación de Venustiano Carranza y de los constituyentes del 17. Eso no es así. Esta Constitución liberal tiene un hilo conductor que son las constituciones de 1814 de Apatzingán, que aunque no se promulgó tiene las bases de liberalismo mexicano que fue plasmado plenamente en la Constitución de 1824. Y luego, sin duda, ratificada por la Constitución juarista de 1857.

Aseguró que la derecha neoliberal le ha hecho a la Constitución más de 400 reformas en 36 años, tocando las partes más importantes de la Constitución, que es social.

Dicen que el texto original ha sido modificado, sí, sí, ha sido modificado, pero fundamentalmente por la derecha neoliberal que en 36 años le hicieron más de 400 reformas, tocando las partes más importantes de esa Constitución que es social.

El legislador morenista pisió a los partidos de oposición que presenten en el 2027 y el 2030 un programa claro respecto a reformas constitucional, tal como lo hizo su partido con el expresidente Andrés Manuel Lopez Obrador y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ojalá a la derecha ahora en el 27 y después en el 30 presente un programa claro de qué es lo que quieren de compromiso es con la Constitución del 17, que tiene tiene como antecedentes estas que les comenté. Constituciones todas liberales.

Leonel Godoy Rangel destacó las Constituciones centralistas duraron muy poco porque no defendían los intereses del pueblo.

Y ahorita por eso en este momento nosotros tenemos la oportunidad de seguir profundizando estas modificaciones que le devuelvan el origen a la Constitución de 1917. Una Constitución social, una Constitución de garantías individuales, una Constitución que reconoció el poder del pueblo en el artículo 39 y 40. Por eso, larga vida a la Constitución de 1917. Larga vida a la cuarta transformación. Larga vida a este proyecto democrático nacionalista, liberal, soberano y popular. Muchas gracias, amigas y amigas.

Cabe recordar que hoy 5 de febrero es el 109 aniversario de la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor el 1° de mayo de 1917. Fue promulgada por el entonces presidente de México, Venustiano Carranza.

La Constitución Política mexicana está integrada de 136 artículos divididos en 9 títulos, entre los que destacan las garantías individuales y derechos constitucionales, la soberanía nacional, y la división de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Con información de N+

