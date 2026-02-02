¿Sheinbaum Regañó a Diputados de Morena? Presidenta Explica Qué Pasó en Baja California

Este lunes, 2 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó qué pasó con los diputados de Morena en en San Quintín, Baja California.

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum explicó que se trató de un “regaño caluroso” para los legisladores morenistas de Baja California.

Cuando voy saliendo algunos diputados me decían foto, foto, foto, entonces como que me parecía que no iba una cosa con la otra. La foto de la presienta con las circunstancias, entonces por eso un poco molesta les dije: no anden allá arriba, no se queden allá en el Congreso, acá en la ciudad nada más, vayan a territorio, estén cerca de la gente, porque pues es todos los que venimos de este movimiento pues tenemos que tener presente siempre, cuando hay carencias tan importante en la población, ese es, digamos, el momento.

Sheinbaum agradece a legisladores de Morena por reformas aprobadas

La presidenta Sheinbaum dijo que siempre estará agradecida con los legisladores de Morena porque "han aprobado muchísimas reformas muy importantes para el país y para el avance de la trnsformación".

Destacó que es "un llamado de atención para todos" de que hay que estár cerca de la gente, sobre todo d ela gente humilde.

