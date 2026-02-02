¿En Dónde Sonará la Alerta Sísmica? Así Será el Primer Simulacro 2026

Se aproxima el Primer Simulacro 2026 y para que no te asustes, en N+ te indicamos en dónde sonará la Alerta Sísmica y lo que debes tomar en cuenta de esta actividad de prevención.

El ejercicio tiene como objetivo fortalecer la preparación de la población ante un sismo de gran magnitud y evaluar los protocolos de actuación en caso de una emergencia real.

¿En dónde sonará la Alerta Sísmica?

El Primer Simulacro Nacional 2026 por sismo se llevará a cabo el próximo 18 de febrero a las 11:00 horas, cuando se activará la Alerta Sísmica exclusivamente en la Ciudad de México (CDMX), como parte de las acciones de prevención coordinadas por las autoridades de Protección Civil.

El escenario planteado para el ejercicio corresponde a un sismo de magnitud 7.2, con epicentro localizado 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a una profundidad de 12 kilómetros.

Según la hipótesis, el movimiento sería percibido en el Valle de México, con una aceleración máxima estimada de 60.92 cm/s² en la capital. La intensidad del sismo se clasificaría de la siguiente manera:

Fuerte en zonas lacustres y de transición.

Moderado en zonas de lomas.

Procedimiento recomendado durante el simulacro, según las autoridades

Las autoridades indicaron una serie de pasos para llevar a cabo el simulacro de forma ordenada en viviendas, centros de trabajo y escuelas:

Plantear previamente una situación hipotética de emergencia en familia o con compañeros.

Definir responsabilidades específicas para cada integrante, como cerrar llaves de gas, cuidar a menores o apoyar a personas adultas mayores.

Interrumpir actividades al escuchar la alerta sísmica.

Cerrar suministros de gas, agua y electricidad, cuando sea posible.

Evacuar por rutas señaladas o replegarse conforme al plan interno.

Dirigirse al punto de reunión previamente acordado.

Verificar que todas las personas se encuentren en buen estado.

Evaluar los tiempos de respuesta y realizar ajustes al plan de acción.

