¿Cuáles Son los Bancos que Sí Abren el 2 de Febrero 2026 que Es Día Feriado?

Si tienes pendiente hacer un depósito, retirar dinero o algún trámite en el banco, en N+ te compartimos cuáles son los bancos que sí abrirán el día feriado, 2 de febrero de 2026, y cuáles son las transacciones que podrás hacer.

De acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó que, al tratarse de un día inhábil, las sucursales bancarias tradicionales suspenderán actividades. Esto significa que no habrá atención en ventanilla en la mayoría de las oficinas del país durante todo el lunes 2 de febrero y también detallaron cuáles son las operaciones que si estarán disponibles.

Las entidades financieras podrán celebrar con su clientela, en forma ininterrumpida, aquellas operaciones y servicios que por sus características, términos y condiciones no puedan ser suspendidos, tales como transacciones con tarjetas de débito o crédito y la operación de cajeros automáticos, entre otros.

Noticia relacionada: ¿Me Descuentan Si Falto el Día Feriado de Febrero 2026? Esto Indica la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuáles son los bancos que sí abrirán el lunes 2 de febrero?

La CNBV aclaró que las sucursales ubicadas dentro de centros comerciales o supermercados sí abrirán y operarán con normalidad. Estas oficinas suelen ajustarse al horario del establecimiento donde se encuentran, por lo que se recomienda verificar horarios específicos antes de acudir. Recuerda que solo habrá algunos servicios disponibles durante el 2 de febrero:

Cajeros automáticos en todo el país para retiros, depósitos y otras operaciones.

Banca digital y aplicaciones móviles, disponibles todo el día, para transferencias, pagos de servicios y consultas de saldo.

Corresponsales bancarios (tiendas y comercios afiliados), donde es posible realizar operaciones básicas.

Como recomendaciones no te olvides de anticipar tus trámites si necesitas atención en sucursal, confirma horarios si planeas acudir a una sucursal en centro comercial y utiliza la banca digital para evitar contratiempos.



Historias recomendadas:

FBPT