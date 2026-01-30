¿Me Descuentan Si Falto el Día Feriado de Febrero 2026? Esto Indica la Ley Federal del Trabajo

Si piensas tomar un descanso en el día feriado de febrero 2026, en N+ te compartimos qué pasa si faltas en esa fecha; esto dice la Ley Federal del Trabajo (LFT) sobre los descuentos en pagos.

El próximo lunes 2 de febrero se conmemora el Día de la Candelaria y coincide con el día feriado que se recorre por la conmemoración de la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de acuerdo con el Gobierno de México en esta fecha se contempla la promulgación de la también conocida como la Carta Magna el 5 de febrero de 1917.

Toma en cuenta que en caso de que sí trabajes el próximo día de descanso obligatorio, en N+ previamente te compartimos lo que debes saber sobre tu pago: ¿El Lunes 2 de Febrero 2026 es Festivo en México? Así Te Deben Pagar Si lo Trabajas Según LFT.

¿Qué pasa si un trabajador falta en un día feriado?

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) si tu empleador te pidió asistir y aceptaste, entonces estás obligado a presentarte. En ese caso, no acudir sí puede generar un descuento, ya que se considera un incumplimiento del acuerdo laboral.

Por el contrario, si no aceptaste laborar ese día, no pueden aplicarte sanciones ni descuentos por faltar, ya que se trata de un feriado oficial.

La Ley Federal del Trabajo establece que los días de descanso obligatorio no son laborables. Sin embargo, el patrón puede solicitar que algunos empleados trabajen, siempre y cuando exista un acuerdo previo.

Toma en cuenta que si un trabajador labora en un día de descanso obligatorio, la ley indica que debe recibir un pago diferente. De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, las personas que trabajen el 2 de febrero de 2026 tienen derecho a:

Su salario diario normal.

Más un salario doble adicional.

Es decir, el pago total equivale a triple salario por ese día.

