A Esta Hora Empieza la Marcha de Trabajadores del Metro CDMX Hoy: ¿Cierran Estaciones?

La tarde de hoy, 4 de enero de 2026, habrá una marcha de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México (Metro CDMX), lo que podría generar afectaciones viales y dudas entre los usuarios sobre un posible cierre de estaciones, por ello, en N+ te indicamos qué dijeron las autoridades.

La protesta es encabezada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro y tiene como principal objetivo exigir mejores condiciones para el mantenimiento y operación del servicio, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

¿A qué hora es la marcha de trabajadores del Metro CDMX hoy?

La marcha está programada a las 15:30 horas en la estación Balderas, punto de conexión de las Líneas 1 y 3 del Metro, ubicada en el cruce de avenida Chapultepec y avenida Balderas, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc. Considera que previamente en N+ te compartimos las rutas alternas en Marcha de Trabajadores del Metro CDMX Hoy: Vías Alternas por Bloqueo.

Desde ahí, los manifestantes avanzarán en marcha con destino al Zócalo Capitalino, por lo que pasarán por algunas de las vialidades más transitadas del centro de la ciudad como:

Avenida Chapultepec y Av. Balderas, colonia Doctores.

Hasta el momento, no se tiene previsto el cierre de estaciones durante el desarrollo de la marcha, sin embargo, el sindicato no se descarta la posibilidad de un paro de actividades en áreas administrativas del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Se espera la participación de alrededor de 500 personas, por lo que se anticipan afectaciones viales temporales en las inmediaciones de Balderas y a lo largo del trayecto hacia el Zócalo.

Los trabajadores señalan que el motivo central de la protesta es la falta de presupuesto suficiente para adquirir materiales y refacciones indispensables para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas del Metro.

