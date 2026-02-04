Se Suspenden las Clases en 64 Municipios de Puebla por Entrada de Frente Frío No. 33

La SEP en Puebla anunció la suspensión de clases presenciales en todos los niveles del total de escuelas, pertenecientes a 64 municipios de las sierras Norte y Nororiental, ante el descenso en la temperatura por la entrada del Frente Frío No. 33.

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informa que, el próximo jueves 5 de febrero habrá suspensión de clases en las instituciones educativas de la zona serrana de la entidad, por lo que sí habrá clases pero pero en modalidad a distancia.

Anuncia SEP la suspensión de clases presenciales en 5 mil escuelas de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla

La medida de suspender la asistencia a las aulas, es para salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de 5 mil 836 escuelas de educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria), media superior y superior, en las que están inscritos 407 mil 020 alumnos.

Dicha comunidad estudiantil es atendida por 22 mil 245 docentes, quienes realizarán este jueves 5 de febrero, actividades académicas en casa, apoyados con libros de texto, tareas, cuadernos y actividades que correspondan a su nivel educativo.

Frío Intenso Pega a Puebla: Suspenden Clases en Todos los Niveles Educativos

Municipios de la Sierra Norte de Puebla donde se suspenden las clases este jueves 5 de febrero

Los municipios de la Sierra Norte donde no habrá clases el 5 de febrero son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Lista de municipios de la Sierra Nororiental de Puebla donde no habrá clases este jueves

Tras la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, la SEP en Puebla agregó a la lista los municipios de la Sierra Nororiental, donde no habrá clases presenciales:

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

El Gobierno de Puebla recomienda a la población del resto de la entidad, tomar las medidas necesarias para la protección ante el frío, como el uso de prendas gruesas, proteger el rostro y la cabeza, y mantenerse atentos a las indicaciones de la autoridad competente.

