Alerta por Frente Frío 32 en Puebla: Se Pronostican Lluvias con Viento y Bajas Temperaturas

Si piensan viajar o recrearse en familia durante el primer fin de semana largo del año, tomen en cuenta que habrá frío, viento y lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Frente Frío número 32 modificará las condiciones del clima del 30 de enero al 2 de febrero.

El evento de norte recorrerá rápidamente el sureste mexicano y la península de Yucatán, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Se pronostican lluvias con viento y bajas temperaturas en Puebla por Frente Frío No. 32

En el Estado de Puebla, las temperaturas mínimas serán de 2 a 7 grados en valles y regiones serranas. Además habrá lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica, y se pronostican vientos de 50 kilómetros por hora.

Clima en Puebla: Pronóstico para el Fin de Semana de Puente Vacacional

Poblanos han reportado a las cámaras de NMás Puebla que cada vez siente más frío y se enferman con mayor frecuencia, por eso, salen abrigados. Autoridades estatales mantendrán activos los 65 dormitorios seguros para quienes soliciten el servicio.

Lluvias del Frente Frío No. 32 podrán generar encharcamientos e inundaciones

Durante el fin de semana y hasta el lunes, el Frente Frío No. 32. Dichas lluvias podrían generar encharcamientos e inundaciones, así como crecida de ríos y arroyos.

Según el reporte meteorológico, la masa de aire ártico asociada mantendrá el ambiente frío a muy frío, con bancos de niebla en los estados del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, así como ambiente gélido en el noroeste y norte del país.

Pronostican nevadas en los volcanes de Puebla, así como La Malinche y el Pico de Orizaba

Se pronostica evento de “Norte” de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en Veracruz.

En Puebla y la región, prevalecerán las condiciones para la caída de nieve y aguanieve en cimas superiores a los 3,800 msnm en la Sierra Negra, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba, Cofre de Perote y La Malinche.

Protección Civil Estatal emitió la recomendación a la población de abrigarse bien y evitar exposición prolongada al frío, así como conducir con precaución ante posibles bancos de niebla o lluvia.

