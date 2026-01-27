Cayó en Puebla el Premio del Segundo Lugar de la Lotería Nacional de Más de 2 Millones de Pesos

La noche de este martes 27 de enero de 2026 se efectuó el sorteo mayor de la Lotería Nacional en su edición número 3999 esta edición contó con un premio total de 21 millones de pesos.

La capital de Puebla salió galardonada, ya que un boleto comprado en esta ciudad ganó el Segundo Premio llevándose más de dos millones y medio de pesos.

Boleto comprado en Puebla gana segundo premio de la Lotería Nacional

Fue en punto de las 20:00 horas que se realizó el evento en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 48768, la serie número 1 y serie 2 fueron remitidas para su venta en Villahermosa, Tabasco, la serie 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

El segundo premio de dos millones 550 mil pesos fue para el boleto 44105 donde la serie 1 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Puebla. La serie 2 fue remitida para su venta a Celaya, Guanajuato, y su serie 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

El premio mayor de 21 millones de pesos cayó en Villahermosa, Tabasco. Foto: Lotería Nacional

Tercer premio de la Lotería Nacional cayó en Hermosillo, Sonora

El tercer premio de 900 mil pesos, dividido en tres series resultó como ganador el boleto número 01192, del cuál la serie número 1 fue dispuesta para su venta a Hermosillo, Sonora, mientras que las series 2 y 3 fueron dispuestas mediante canales electrónicos.

Resultado del Sorteo Mayor 3999 de la Lotería Nacional de Hoy 27 de Enero del 2026

Cabe destacar que los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en los números 8, 5 y 2.

