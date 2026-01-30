Volarte Cartoons Festival 2026 en Puebla: Fechas, Conciertos y Concursos de Papalotes Gigantes

Papalotes gigantes, conciertos y cometeros de más de cinco países regresan al pie de la Gran Pirámide de Cholula con el Volarte Festival 2026, en N+ te decimos las fechas, concursos y artistas que habrá en esta edición de "Cartoons".

Este evento totalmente gratuito regresa a Puebla con más diversión y talentos que nunca, decenas de familias podrán disfrutar del espectáculo aéreo y la gran variedad en entretenimiento. Además, esta ocasión la nostalgia llegará con los personajes más emblemáticos de caricaturas añoradas por diferentes generaciones.

Alistan todo para el Volarte Cartoons Festival 2026. Foto: Facebook Volarte Papalotes Puebla

¿Cuándo es el festival de papalotes gigantes en la Pirámide de Cholula? Fechas y horarios

Volarte Cartoons Festival se llevará acabo el 12, 13, 14 y 15 de febrero de 2026 en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula, a un costado de la zona arqueológica. Este mágico evento se llevará acabo de 11:00 am a 11:00 pm. por lo que podrás disfrutar de los hermosos papalotes nocturnos.

Papalotes nocturnos brillan en el cielo de Cholula. Foto: Facebook Volarte Papalotes Puebla

Como parte de las actividades, podrás tomarte fotografías con los imponentes papalotes, pero también con marionetas terrestres traídas desde Colombia por los artistas Alejandro y Alejandra.

Noticia relacionada: Festival Volarte: El Evento de Papalotes Más Grande de Puebla

Actividades y conciertos que habrá en el Volarte Cartoons Festival 2026 en la Pirámide de Cholula

Para acompañar el espectáculo en el cielo, desde el escenario habrá conciertos de diferentes géneros musicales, DJ´s y mucho más, esto son los artistas confirmados para el Festival Volarte 2026.

Gorrión

Kenny Yael

Escuela del Rock Oaxaca

Payasito "Wako"

Tetrix música de los 80´s y 90´s Rock and Pop

Cherry Bomb

Show infantil Clap! Clap! Clap!

Crazy Saurios

Banda Nuevo Legado

María Rey

Los Santos Pecadores

Johnny y su Kumbia Sabrosaaa

Alta Gama

Danger Break Crew

Diart

Academia Luna

Rockett Pop

DJ Memo León

DJ Israel Mora

DJ Ernesto Camacho

DJ Gabriel García

DJ Edgar Perico House

DJ World

DJ Alex Kambers

DJ Arturo Lima

DJ Carlos Beat

DJ Erick Blanco

El 12 de febrero viajarán en el tiempo con la temática de los 80´s y 90´s por lo que el Foro Artístico de Volarte estará lleno de grandes DJ´s e intérpretes que marcaron época; Prepárate para revivir los mejores recuerdos, cantar y bailar con los sonidos que hicieron historia.

Entrada gratis en el festival de papalotes gigantes de Cholula, Puebla

Recuerda que la entrada es libre y podrás llevar tu papalote favorito para ser parte de esta aventura, si aún no cuentas con un cometa en el lugar habrá vendedores quienes ofertan una gran variedad de diseños y tamaños. Además, para consentir al paladar, también habrá diferentes puestos de comida.

México Presente en China con el Papalote Quetzalcóatl

En tanto a los concursos de papalotes, se llevarán acabo en diferentes horarios y habrá diversas categorías para premiar a los mejores, aquí la creatividad no tiene limite y la imaginación volará más alto que nunca. San Andrés Cholula te espera para ser parte de este ambiente lleno de magia y sorpresas para celebrar el arte aéreo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS