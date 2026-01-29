Presentan el Carnaval de Huejotzingo 2026 ¿Cuándo Inicia la Festividad Más Grande de Puebla?

Este jueves 29 de enero de 2026 durante la conferencia matutina del Gobierno del Estado de Puebla, fue presentado el Carnaval de Huejotzingo 2026, la festividad de este tipo más grande de la entidad.

En N+ Puebla te contamos toda la información revelada hasta el momento de este magno evento, mismo que reunirá a todas las cuadrillas de huehues de este Pueblo Mágico para deleite de locales y visitantes.

Carnaval de Huejotzingo: Patrimonio Cultural de la Humanidad

Carnaval de Huejotzingo, Puebla 2026: Fechas y número de huehues participantes

El Pueblo Mágico de Huejotzingo alista una edición más del tradicional y emblemático Carnaval a realizarse del 14 al 17 de febrero de 2026.

Esta festividad, la más grande de su tipo en la entidad, se celebra durante cuatro días antes del miércoles de ceniza con la participación de más de 70 mil danzantes, así lo dio a conocer el presidente municipal, Roberto Solís Valles.

El edil agradeció al gobierno estatal por siempre apoyarlos en la realización del evento, ya que por su magnitud, el ayuntamiento no podría costearlo por sí solo.

Este carnaval es un monstruo y no lo podemos sacar adelante solamente el gobierno municipal, necesitamos del Gobierno del Estado que siempre nos ha dado todas las facilidades.

El alcalde garantizó la seguridad de la edición 2026 del Carnaval de Huejotzingo, mediante operativos institucionales con policías estatales, municipales, Protección Civil y Bomberos entre otras corporaciones.

Presentan Gaceta Turística de Puebla correspondiente a febrero de 2026

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López Malo, presentó la Gaceta Turística de febrero con más de 36 eventos culturales, deportivos, fiestas patronales y conciertos, misma que será gratuita para la ciudadanía.

Destacan el Festival de Huehues en distintos municipios, encuentros ecuestres, carnavales y la presentación de la banda sinfónica en el zócalo de la ciudad de Puebla.

