10 Reglas que Deberán Cumplir los Huehues durante el Carnaval de Puebla 2026

Este martes 20 de enero de 2026, el Ayuntamiento de Puebla formalizó una carta compromiso con integrantes de cuadrillas de huehues, con el objetivo de preservar el orden público, la paz social y el respeto a la normatividad vigente durante el desarrollo de sus actividades en la vía pública.

El titular de la Secretaría General de Gobierno Municipal (SGGM), Franco Rodríguez, indicó que este compromiso, deriva de la anuencia otorgada por el Gobierno de la Ciudad para la realización de dichas expresiones culturales, estableciendo reglas claras de convivencia que permitan su desarrollo en condiciones de seguridad tanto para participantes como para la ciudadanía en general.

Carta compromiso de 10 reglas entre cuadrillas de huehues y el Ayuntamiento de Puebla

El funcionario precisó que entre los acuerdos establecidos destaca que las cuadrillas deberán ocupar únicamente las áreas otorgadas por la SGGM, sin realizar cobros por acceso, ni cerrar o bloquear vialidades, calles o avenidas no autorizadas, garantizando en todo momento la libre movilidad de peatones y automovilistas.

Asimismo, puntualizó que las actividades sólo podrán realizarse en los días y horarios expresamente autorizados, evitando cualquier acto que altere la paz social o genere molestias a terceros.

El actuar de las y los integrantes de las cuadrillas deberá conducirse conforme a las buenas costumbres, quedando prohibida cualquier acción que derive en situaciones de violencia.

Dentro de los compromisos asumidos, se enfatiza la prohibición absoluta de participar en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, así como el consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias en la vía pública, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de participantes y asistentes.

De igual forma, se establece que las cuadrillas no podrán portar ni utilizar armas de ningún tipo, objetos detonantes, pirotecnia sin permiso, coartas, látigos u otros instrumentos que representen un riesgo para la seguridad, el orden público o el tránsito peatonal, priorizando entornos seguros para el desarrollo de las actividades.

En materia de responsabilidad social, las cuadrillas se comprometen a mantener limpio el espacio público asignado, abstenerse de realizar necesidades fisiológicas en lugares públicos y, una vez concluidas las actividades, participar activamente en jornadas de limpieza, contribuyendo al cuidado del entorno urbano.

Carta compromiso que deberán seguir los huehues en el Carnaval de Puebla 2026. Foto: X @SGGM_Pue

Mantendrán labores de vigilancia durante el Carnaval de Puebla 2026

Rodríguez indicó que el Gobierno de la Ciudad mantendrá un monitoreo permanente de las actividades en la época de carnaval a través de las diferentes dependencias para que no haya incidentes que lamentar.

Por último, expuso que el incumplimiento de cualquiera de los puntos establecidos dará vista a la autoridad competente y será considerado como antecedente para futuras solicitudes de anuencia.

