Anuncian el Carnaval de Tlaxcala 2026: ¿Cuándo Se Realizará el Desfile de los Huehues?

La temporada de carnavales del 2026 está por iniciar en toda la República Mexicana, y un estado que se caracteriza por llevar a cabo uno de los más tradicionales es Tlaxcala.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre esta gran fiesta tlaxcalteca: las fechas en que se llevará a cabo, las actividades principales y los horarios en que se realizarán.

Carnaval de Tlaxcala 2026: Fechas, Actividades y Horarios

A pesar que el inicio formal del Carnaval de Tlaxcala 2026 está previsto para el 12 de febrero, las actividades iniciarán el 6 de febrero a las 17:00 horas con la Elección de la Reina y el Rey Feo.

El Desfile de Carnaval, con el que se inician las festividades, está programado para el 12 de febrero a las 16:00 horas en el Zócalo de la capital tlaxcalteca, recorriendo las calles principales de esta ciudad.

Desde el 13 y hasta el 17 de febrero se realizará el Décimo Noveno Concurso Estatal de Camadas en el Recinto Ferial de Tlaxcala y el Centro de Convenciones entre las 10:00 y 20:00 horas.

Participarán en el Carnaval de Tlaxcala más de 380 camadas de huehues. Foto: N+

El turno de los huehues más pequeños será el 17 de febrero a las 09:30 horas en el Zócalo de Tlaxcala con el Desfile Infantil, en el que se espera la participación de más de dos mil niños representando a escuelas y camadas infantiles.

Cabe destacar que entre el 13 y el 17 de febrero de 10:00 a 20:00 horas, se habilitarán cinco pistas en puntos estratégicos de la capital tlaxcalteca para que varias de las 380 camadas de huehues registradas puedan mostrar sus números a las y los visitantes.

A pesar de que las actividades carnavaleras finalizan formalmente el 17 de febrero, el 25 de marzo se realizará el XXVI Certamen Fotográfico “El Carnaval de Tlaxcala en Imágenes” para premiar a los fotógrafos que hayan captado los momentos más mágicos de este evento.

Visitantes y derrama económica esperada en el Carnaval de Tlaxcala 2026

De acuerdo con las autoridades estatales, para el Carnaval de Tlaxcala 2026 se espera una derrama económica superior a los ocho millones de pesos, y se espera una afluencia de 50 mil visitantes nacionales y extranjeros.

¿Cómo se Elaboran los Mosquetones para el Carnaval?

Asimismo la Secretaría de Turismo Estatal (Secture) recuerda que en 40 de los 60 municipios que conforman la entidad tlaxcalteca realizarán actividades carnavaleras, invitando a visitarlos durante esta fiesta de seis días.

