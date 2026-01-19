Anuncian el Carnaval de Tlaxcala 2026: ¿Cuándo Se Realizará el Desfile de los Huehues?
En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre el Carnaval de Tlaxcala 2026: sus actividades principales y las fechas en que se realizarán.
La temporada de carnavales del 2026 está por iniciar en toda la República Mexicana, y un estado que se caracteriza por llevar a cabo uno de los más tradicionales es Tlaxcala.
En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre esta gran fiesta tlaxcalteca: las fechas en que se llevará a cabo, las actividades principales y los horarios en que se realizarán.
Carnaval de Tlaxcala 2026: Fechas, Actividades y Horarios
A pesar que el inicio formal del Carnaval de Tlaxcala 2026 está previsto para el 12 de febrero, las actividades iniciarán el 6 de febrero a las 17:00 horas con la Elección de la Reina y el Rey Feo.
El Desfile de Carnaval, con el que se inician las festividades, está programado para el 12 de febrero a las 16:00 horas en el Zócalo de la capital tlaxcalteca, recorriendo las calles principales de esta ciudad.
Desde el 13 y hasta el 17 de febrero se realizará el Décimo Noveno Concurso Estatal de Camadas en el Recinto Ferial de Tlaxcala y el Centro de Convenciones entre las 10:00 y 20:00 horas.
El turno de los huehues más pequeños será el 17 de febrero a las 09:30 horas en el Zócalo de Tlaxcala con el Desfile Infantil, en el que se espera la participación de más de dos mil niños representando a escuelas y camadas infantiles.
Cabe destacar que entre el 13 y el 17 de febrero de 10:00 a 20:00 horas, se habilitarán cinco pistas en puntos estratégicos de la capital tlaxcalteca para que varias de las 380 camadas de huehues registradas puedan mostrar sus números a las y los visitantes.
A pesar de que las actividades carnavaleras finalizan formalmente el 17 de febrero, el 25 de marzo se realizará el XXVI Certamen Fotográfico “El Carnaval de Tlaxcala en Imágenes” para premiar a los fotógrafos que hayan captado los momentos más mágicos de este evento.
Visitantes y derrama económica esperada en el Carnaval de Tlaxcala 2026
De acuerdo con las autoridades estatales, para el Carnaval de Tlaxcala 2026 se espera una derrama económica superior a los ocho millones de pesos, y se espera una afluencia de 50 mil visitantes nacionales y extranjeros.
Asimismo la Secretaría de Turismo Estatal (Secture) recuerda que en 40 de los 60 municipios que conforman la entidad tlaxcalteca realizarán actividades carnavaleras, invitando a visitarlos durante esta fiesta de seis días.
