Detienen a Nueve Personas Armadas Durante Operativo en Valle Alto, Culiacán

Un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales permitió la detención de nueve personas, entre ellas dos menores de edad, además del aseguramiento de armas largas, cartuchos, equipo táctico y dos vehículos con reporte de robo en el sector Valle Alto de Culiacán.

Un reporte ciudadano realizado al 911, alertó sobre la presencia de personas armadas en un domicilio de dicho sector. Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como autoridades ministeriales federales y estatales.

Al llegar al sitio, los agentes detectaron a cuatro personas armadas a bordo de un vehículo. Al notar la presencia policial, los sospechosos ingresaron rápidamente a un inmueble, por lo que se desplegó un operativo de seguimiento.

Dentro de la vivienda fueron detenidas cuatro personas más que también portaban armamento. Sin embargo, algunos individuos intentaron escapar por la parte posterior del domicilio, brincando hacia propiedades contiguas.

Las labores de búsqueda se ampliaron en la zona, logrando ubicar un segundo inmueble donde se refugiaron los presuntos responsables. En ese lugar fueron detenidas cinco personas armadas, sumando un total de nueve detenidos.

Como resultado del operativo se aseguraron nueve fusiles de asalto, 44 cargadores, 1,320 cartuchos útiles de distintos calibres, nueve chalecos tácticos, 16 placas balísticas y 2 vehículos con reporte de robo vigente.

Los detenidos, así como el armamento, municiones, equipo táctico y vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Cinco detenidos resultan lesionados al intentar escapar en Culiacán

Autoridades informaron que cinco de los detenidos presentaban diversas lesiones ocasionadas durante su intento de fuga. Dos de ellos sufrieron fracturas al saltar desde una altura considerable, por lo que recibieron atención médica y fueron trasladados a un hospital bajo custodia policial.