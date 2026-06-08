Detienen a Nueve Personas Armadas Durante Operativo en Valle Alto, Culiacán

Durante el operativo en Valle Alto, fueron detenidas nueve personas armadas en Culiacán

Durante el operativo en Valle Alto, fueron detenidas nueve personas armadas en CuliacánFoto: N+

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Nueve detenidos en Valle Alto, Culiacán, tras un operativo que aseguró armas y vehículos robados. Cinco intentaron escapar y resultaron heridos.

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