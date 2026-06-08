Suspenden Clases Mañana 9 de Junio 2026 por Boris: ¿Dónde No Hay Actividades Escolares?

La SEP en estos estados ha dado a conocer que no hay clases este lunes debido a las lluvias que han dejado Boris y otros fenómenos.

SEP confirma si hay clases mañana 9 de junio 2026 en estos estados y munipios por lluiviaSEP confirmó que se cancelan clases en etos estados este martes 9 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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