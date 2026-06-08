Suspenden Clases Mañana 9 de Junio 2026 por Boris: ¿Dónde No Hay Actividades Escolares?

Luego de que se emitiera un pronóstico de que continuarán las lluvias en las próximas horas debido al impacto de Boris, la SEP en algunos estados de México ha confirmado que se suspenden las clases mañana 9 de junio 2026, aunque, hasta el momento, esto no es una indicación generalizada para todo el país. ¿Dónde se suspenden las actividades escolares? Te compartimos la lista completa de estados y municipios.

Y es que, en medio del impacto de fuertes lluvias, la comunidad escolar atraviesa una semana que tendrá cambios con motivos futbolísticos. No obstante, debes tomar en cuenta que estos ajustes al calendario nacional igualmente no son a nivel nacional, pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio marcha atrás a las vacaciones anticipadas.

¿Dónde no hay clases mañana 8 de julio 2026?

La Secretaría de Educación Guerrero informó este lunes que se suspenden clases el martes 9 de junio en las regiones Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro, Norte y Montaña de Guerrero, ante el paso de la Tormenta Tropical Boris.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) informó que, derivado de los efectos de la tormenta tropical, así como por el pronóstico de lluvias intensas en distintas regiones de la entidad, se suspenden las actividades escolares presenciales el martes 9 de junio en las sierras Norte, Negra, Nororiental y Valle Serdán, en 130 municipios.

"Esta medida se toma por recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa", indicaron en un comunicado.

Las instituciones educativas de todos los niveles ubicadas en los siguientes municipios de Puebla deberán implementar actividades académicas en modalidad a distancia:

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Valle Serdán: Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Los Reyes de Juárez, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlalnepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Asimismo, en el estado de Oaxaca, el gobierno local también dio a conocer que se lleva a cabo la suspensión preventiva de clases en la zona de Santa María Huatulco, en la Costa, tras registrarse inundaciones en algunos puntos de la región.

¿Va a haber clases el 11 de junio 2026?

Otro de los días en los que la comunidad escolar nacional tiene dudas sobre si habrá clases es el próximo jueves 11 de junio de 2026, fecha en la que se inaugurará el Mundial 2026 y que previamente se había manejado como parte de los días que serían como parte de las vacaciones anticipadas.

Sin embargo, hasta el momento solo en la Ciudad de México, en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior, no hay clases.

DMZ