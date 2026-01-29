Anuncian el Carnaval de Huauchinango, Puebla 2026 ¿Cuándo Inicia la Fiesta en la Sierra Norte?

La temporada de carnavales ya inició en todo México y en el Pueblo Mágico de Huauchinango, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, no se podían quedar atrás con su edición 2026.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre la festividad de la temporada en este municipio, las fechas en que se realizarán, las actividades contempladas y los horarios en que se llevarán a cabo.

Carnaval de Huauchinango, Puebla 2026: Fechas, actividades y horarios

El Carnaval de Huauchinango 2026 se realizará del 14 al 17 de febrero, días en los que las 34 cuadrillas de huehues recorrerán todas las colonias de la cabecera municipal para deleite de los vecinos.

Dichos recorridos se realizarán en dos turnos: de 08:00 a 14:00 horas, haciendo una pausa para comer y volviendo a bailar de las 16:00 a las 22:00 horas.

El desfile del Carnaval de Huauchinango 2026 se realizará el día 16 de febrero a las 16:00 horas, donde todas las cuadrillas del municipio recorrerán sus principales calles bailando y compartiendo su alegría con la ciudadanía local y de toda la Sierra Norte de Puebla.

Por último, cada una de las cuadrillas realizará el martes 17 de febrero la tradicional "descabezadera", misma que no incluirá pollos ni gallinas como en años anteriores, para evitar el maltrato animal durante el Carnaval.

Noticia relacionada: Anuncian el Carnaval de Tlaxcala 2026: ¿Cuándo Se Realizará el Desfile de los Huehues?

Carnaval de Huejotzingo, Puebla 2026: la festividad más grande del estado

Este mismo jueves, durante la conferencia matutina del Gobierno del Estado de Puebla, fue presentado el Carnaval de Huejotzingo 2026, la festividad de este tipo más grande de la entidad que se realizará también del 14 al 17 de febrero.

Esta fiesta, la más grande de su tipo en la entidad, se celebra durante cuatro días antes del miércoles de ceniza con la participación de más de 70 mil danzantes.

Carnaval de Huejotzingo: Patrimonio Cultural de la Humanidad

Para garantizar su seguridad, se realizarán operativos institucionales con policías estatales, municipales, Protección Civil y Bomberos entre otras corporaciones.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ