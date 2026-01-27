¿En Dónde Puedes Casarte Gratis en Puebla este Febrero de 2026? Requisitos y Sedes

Se acerca el mes del amor y con ello la oportunidad de casarse de forma gratuita en diferentes partes de Puebla, parejas podrán dar el "Sí aceptó" este febrero de 2026 durante las bodas comunitarias, en N+ te decimos dónde y cuándo se realizaran estos eventos y los requisitos que deberás llevar.

Esta iniciativa busca facilitar el matrimonio civil a quienes desean dar este importante paso en su vida, que además de representar un acto simbólico de amor, también es una herramienta que brinda seguridad jurídica, acceso a derechos legales y estabilidad para las familias.

Esta convocatoria estará disponible en los municipios de Puebla, Coronango y San Pedro Cholula, cuyos ayuntamientos invitan a todas las parejas interesadas en formalizar su relación y convertirse legalmente en esposos a llevar la documentación requerida en tiempo y forma, destacando que habrá cupo limitado.

Noticia relacionada: Top de los Mejores Planes para Tener una Cita Romántica Este 14 Febrero en Puebla

Matrimonios Colectivos Gratuitos 2026 en la ciudad de Puebla: Requisitos

El Registro Civil de la ciudad de Puebla abrió la convocatoria para participar en los matrimonios colectivos que se llevarán acabo totalmente gratis el próximo 14 de febrero de 2026, sin embargo, las parejas que deseen participar deberán presentar la documentación en el mes de enero.

Estos son los requisitos que se deberán presentar en original y copia:

Actas de nacimiento actualizadas de la pareja. En caso de que alguno sea extranjero, presentará acta de nacimiento legalizada o apostillada y traducida al idioma español por alguno de los peritos autorizados.

actualizadas de la pareja. En caso de que alguno sea extranjero, presentará acta de nacimiento legalizada o apostillada y traducida al idioma español por alguno de los peritos autorizados. Identificaciones oficiales vigentes y comprobante de domicilio de cada uno.

vigentes y de cada uno. Certificado médico prenupcial (Vigencia no mayor a 15 días)

(Vigencia no mayor a 15 días) Identificación de cuatro testigos

Acta de divorcio con la anotación correspondiente si es el caso.

Los documentos deberán ser presentados en los juzgados del Registro Civil y en los módulos habilitados en distintos puntos de la ciudad (ISSSTE, ISSSTEP, Hospital Universitario, Hospital de la Mujer, Módulo DIF).

Juzgado 1ro: Centro Integral de Servicios, Edificio Sur Sótano, Via Atlixcáyotl No. 1101 Colonia Concepción las Lajas, Puebla, Pue.

Juzgado 2do: Avenida 11 Oriente No. 2003 Col. Azcarate, Puebla, Pue.

Juzgado 3ro: Centro Integral de Servicios San Javier, Av. Reforma No. 1305 Col. Centro, Puebla, Pue.

Juzgado 4to: Calle 8 Oriente No. 1007 Barrio el Alto, Puebla, Pue.

Juzgado 5to: Centro Integral de Servicios, Edificio Norte Sótano, Via Atlixcáyotl No. 1101 Colonia Concepción las Lajas, Puebla, Pue.

“Uniendo Parejas, Armando Familias” habrá bodas gratis en Coronango, Puebla

Con el objetivo de fortalecer el núcleo familiar y brindar certeza jurídica a las parejas del municipio, el Ayuntamiento de Coronango anunció la realización del evento “Uniendo Parejas, Armando Familias”, en donde realizarán bodas comunitarias el próximo 27 de febrero.

Este evento se realizará a las 14:00 horas, en la Explanada Principal ubicada en la calle 5 de Mayo S/N, Barrio Analco, es importante que los pretendientes cumplan con los requisitos que se señalan a continuación.

Acta de nacimiento actualizada de cada pretendiente.

actualizada de cada pretendiente. Comprobante de domicilio de cada pretendiente, no mayor a 3 meses.

de cada pretendiente, no mayor a 3 meses. Identificación oficial vigente con fotografía de cada uno de los pretendientes.

vigente con fotografía de cada uno de los pretendientes. Cuatro testigos mayores de edad con identificación oficial vigente con fotografía y CURP certificada por el Registro Civil, en original y copia para cotejo (dos testigos por cada contrayente).

mayores de edad con identificación oficial vigente con fotografía y CURP certificada por el Registro Civil, en original y copia para cotejo (dos testigos por cada contrayente). Análisis médico prenupcial de cada pretendiente no mayor a 15 días naturales de expedición.

de cada pretendiente no mayor a 15 días naturales de expedición. Copia del Acta de divorcio , solo en caso de que uno o ambos contrayentes sean divorciados.

, solo en caso de que uno o ambos contrayentes sean divorciados. En caso de que alguno de los contrayentes sea extranjero, deberá presentar el original del acta de nacimiento, legalizada o apostillada y con traducción.

Esta convocatoria tiene un cupo limitado y el último día de recepción de documentos será el 30 de enero de 2026. Los papeles deberán presentarse en original y copia en la Dirección del Registro Civil, planta baja de la Presidencia Municipal de Coronango en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

El personal del Registro Civil estará disponible para brindar orientación y resolver dudas con el fin de facilitar el proceso a los solicitantes.

Habrán 100 bodas gratuitas en San Pedro Cholula ¿Cómo puedes participar?

El Ayuntamiento de San Pedro Cholula se une a la ceremonia colectiva de matrimonio en el marco del Día del Amor y la Amistad con 100 bodas gratuitas para el 14 de febrero a las 11:00 horas.

El programa “Cholula le dice sí al amor” busca unir a decenas de parejas en un acto solemne y significativo, acompañado por familiares, amigos y autoridades locales. Cabe destacar que las autoridades fomentan la inclusión e igualdad sin importar las preferencias sexuales, sin embargo, como requisito indispensable, es que al menos uno de los contrayentes deberá ser originario de este municipio.

Los Cinco Lenguajes del Amor ¿Con Cuál te Identificas?

Las parejas interesadas deberán presentar su documentación antes del 30 de enero en la oficina del Registro Civil, ubicada en la presidencia municipal en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:30 horas. Estos son los requisitos:

Acta de nacimiento actualizada de ambos contrayentes.

actualizada de ambos contrayentes. Identificación oficial vigente.

vigente. Comprobante de domicilio con la condición de que al menos uno de los solicitantes resida en San Pedro Cholula.

con la condición de que al menos uno de los solicitantes resida en San Pedro Cholula. Identificación de cuatro testigos .

. Certificado médico prenupcial.

Acta de divorcio o acta de Matrimonio actualizada con anotación de divorcio.

Las autoridades invitan a participar a las parejas que buscan dar el "Sí" para toda la vida y así dar comienzo a una nueva historia, recuerda presentar la documentación completa en original y copia para poder participar.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS