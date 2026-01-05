Puebla Rompe Récord Guinness de la Rosca de Reyes Más Grande del Mundo; ¿Cuánto Midió?

Este domingo 4 de enero de 2026 la ciudad de Puebla hizo historia al entrar al libro de los Récords Guinness con la Rosca de Reyes Más Grande del Mundo, misma que congregó a miles de poblanos quienes buscaban probar una rebanada.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber de este único y monumental postre: cuánto midió, cómo se preparó y cuántas rebanadas de la misma regalaron de forma gratuita.

Puebla obtiene Récord Guinness de la Rosca de Reyes Más Grande del Mundo

Este domingo a las 17:00 horas, miles de poblanos se reunieron en calles del Centro Histórico de la capital poblana para ser testigos de la obtención del Récord Guinness por tener la Rosca de Reyes Más Grande del Mundo.

Dicha rosca tuvo una longitud de seis kilómetros y abarcó toda la Avenida Reforma hasta llegar a la 11 sur, donde la rosca dio vuelta y bajó al Boulevard 5 de Mayo continuando hasta la 29 Oriente, para regresar nuevamente al punto de inicio en el Zócalo de la Capital.

Al final, Puebla capital logró escribir su nombre en el Guinness World Records con el título de la “línea de panes más larga del mundo”, con 19 mil diez piezas que fueron regaladas a la ciudadanía.

Participaron 50 panaderos poblanos en la creación de la Rosca de Reyes Más Grande del Mundo

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, agradeció a los 50 panaderos poblanos participaron en la producción de la Rosca Más Grande del Mundo que inició desde el primer día del año.

Gracias a los panaderos poblanos, muchas gracias, este logro es más de ustedes, más de Puebla, sin su esfuerzo no hubiera sido posible.

Por último, se dio a conocer que fueron necesarias siete toneladas de ingredientes para repartir casi 20 mil piezas midiendo 30 centímetros cada una.

