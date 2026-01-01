¿Cuándo Inicia la Gran Feria de la Rosca 2026 en San Pedro Cholula, Puebla? Horario y Sede

Se acerca el Día de Reyes Magos, una tradición que no puede faltar en los hogares mexicanos, celebrándose con la Rosca de Reyes misma que logra reunir a toda la familia.

Es por eso, que en San Pedro Cholula reunirán a todos los artesanos panaderos para que puedan ofrecer sus diferentes modelos de este postre tradicional en la Gran Feria de la Rosca 2026, y aquí te daremos todos los detalles.

Gran Feria de la Rosca 2026 en San Pedro Cholula Puebla: Fechas, Horario y Sede

El Ayuntamiento de San Pedro Cholula anunció la Gran Feria de la Rosca 2026, misma que reunirá a los artesanos panaderos del municipio para ofrecer los diferentes tipos de Rosca de Reyes que crean.

Dicho evento se realizará desde este viernes 2 de enero de 2026 hasta el domingo 11, en un horario de 09:00 a 22:00 horas, en la Plaza de la Concordia, ubicada en el centro de la cabecera municipal.

Durante la feria, 28 productores locales ofrecerán una amplia variedad de Roscas de Reyes, desde las tradicionales hasta rellenas de crema, nuez, piñón, queso con zarzamora, entre otras, lo que permitirá generar una derrama económica estimada en 2.5 millones de pesos.

Asimismo, se invitó a la ciudadanía a participar en la partida de la Rosca Monumental, que tendrá una longitud de 200 metros, el próximo 6 de enero a las 18:00 horas, evento en el que se espera la asistencia de más de 11 mil personas, promoviendo la unión familiar y la sana convivencia.

Anuncian Feria de la Rosca 2026 de San Rafael Comac en San Andrés Cholula, Puebla

El municipio de San Andrés Cholula también se alista para la octava edición de la Feria de la Rosca la cual se llevará a cabo en la explanada de la Junta Auxiliar de San Rafael Comac del 4 al 6 de enero del 2026.

Primera Rosca de Tacos de Reyes Magos en Puebla

Se prevé la participación de 20 expositores, una afluencia aproximada de 10 mil visitantes y una derrama económica estimada en dos millones de pesos.

Con información de N+

GMAZ