"Glow Fest": Llega el Festival de Arte Lumínico Más Importante del Mundo Gratis a Puebla

Por primera vez, el Festival de Arte lumínico más importante del mundo "Glow Fest", saldrá de Europa para llegar a México; Puebla será sede de este evento que viene directo de Eindhoven, Países Bajos para llenar de brillo a la ciudad.

Una ruta iluminará las calles, fachadas y espacios emblemáticos de la capital poblana para transformarla en una galería de luz en donde se unirá el arte, la ciencia y la tecnología.

Este espectáculo internacional ha tenido una asistencia de al rededor de un millón de personas en sus ediciones anteriores, por lo que se estima que esta no sea la excepción.

¿Cuándo será el "Glow Fest 2026" en Puebla, México?

Los espacios urbanos del Centro Histórico de Puebla y sitios emblemáticos de la capital, serán intervenidos con la luminaria del Festival Glow a partir del mes de abril.

Esta experiencia inmersiva de talla mundial estará abierta para todo público, por lo que se invita a la sociedad a no perderse de este evento histórico en la entidad.

Glow Eindhoven en Europa muestra arte con luces. Foto: X @dianevdm

Por primera vez la producción de Eindhoven cruza el Atlántico para salir de Europa y llegar a Latinoamérica por lo que coloca a Puebla como un punto de encuentro para el arte contemporáneo.

Anuncian entradas gratis al Festival "Glow" en Puebla

Los asistentes podrán disfrutar de kilómetros de instalaciones de luz y la innovación urbana durante este evento nocturno, además, el Gobierno de Puebla dio a conocer que la entrada será totalmente gratuita para poder incrementar el turismo.

Por su parte la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación mencionó que Puebla espera los siguientes resultados gracias a este evento internacional.

Proyección global de Puebla

Impulso al turismo tecnológico

Colaboración con empresas tecnológicas del Brainport

En los próximos días se espera saber más detalles acerca de las figuras que habrá y las fachadas que tendrán esta innovación tecnológica, además de la ruta que estará disponible para ver cada una de estas artes lumínicas.

