¿Cuántos CTE Hay en 2026? Estos Viernes no Hay Clases por Consejo Técnico Escolar, Confirma SEP

Atención, papás. Los alumnos de educación básica tienen un par de días extras de descanso al año por las Juntas de Consejo Técnico, en las que participan los maestros. Por ello, en N+ te explicamos cuántos CTE quedan en 2026 y qué pasa esos días.

Estas juntas están estipulados por la SEP y se trata de días en los que se reúnen tanto el director como los profesores del plantel con el objetivo de planear y discutir problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de los alumnos.

El Consejo Técnico Escolar se realiza tanto a inicios de año, como en distintos viernes del ciclo escolar. De hecho, está por ocurrir el CTE de enero, que al juntarse con el punte de febrero dará a los alumnos un mega puente de 4 días.

Las fechas exactas se pueden consultar en el calendario escolar de 185 días que comparte la SEP a inicios de año.

¿Cuántos Consejos Técnicos Escolares hay en 2026?

Por lo que tomando en cuenta el calendario del ciclo escolar 2025-2026, para este año restan cinco sesiones. Iniciando en enero y culminando en junio, recuerda que estos se celebran los días viernes.

De ahí que generalmente den opción a los estudiantes de gozar de fines de semana largos. A continuación te compartimos un listado con todos los CTE que hay en 2026:

Viernes de CTE en 2026

20 de enero 2026

27 de febrero 2026

27 de marzo 2026

29 de mayo 2026

26 de junio 2026

Es importante resaltar que dado que en abril está el periodo de vacaciones de Semana Santa, no hay sesión de Consejo Técnico Escolar. Esta sesión para docentes y maestros se retoma en mayo, tras celebrarse el mes de marzo.

¿Qué se revisa en las sesiones de Consejo Técnico Escolar?

Como ya te adelantamos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que estas sesiones buscan atender problemáticas relacionadas con la erradicación del rezago educativo, impulsar la lectura, la escritura y matemáticas.

Allí, los profesores reflexionan sobre la situación de cada escuela, a fin de hallar estrategias, materiales y lecturas que ayuden a establecer una política educativa en beneficio de los estudiantes.

¿Cuándo habrá entrega de boletas en el ciclo escolar 2025-2026?

Sin duda otro de los momentos relevantes para los estudiantes y docentes, son los periodos de evaluación tras la aplicación de las estrategias conjuntas a las que se llegaron en los CTE.

Por lo que te compartimos cuántos y cuáles son los periodos de entrega de boletas que quedan para este ciclo escolar.

23 al 26 de marzo

14 de julio

