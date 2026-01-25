Coahuila Suspende Clases por Llegada de Masa de Aire Polar

Ante el pronóstico de Protección Civil por la llegada una masa de aire polar, la Secretaría de Educación de Coahuila informó que este lunes 26 de enero se suspenderán las clases presenciales en todos los niveles educativos en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto del estado.

De igual forma dieron conocer que las regiones Laguna y Sureste, se recorrerá el horario de entrada a las 9:00 horas para los niveles de primaria y secundaria, como medida preventiva ante las bajas temperaturas.

Las autoridades señalaron que estas acciones tienen como objetivo salvaguardar la integridad de los alumnos, padres de familia, así como del personal docente, administrativo y de apoyo.

En el caso de las escuelas particulares, se indicó que cada institución aplicará sus propios criterios, manteniendo comunicación directa con su comunidad escolar.

Autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado y de Protección Civil así como atender las recomendaciones emitidas.

Protección Civil emite alerta por bajas temperaturas en Piedras Negras

Ante el pronóstico de temperaturas extremas y la posible presencia de nieve en la zona norte de Coahuila, el municipio de Piedras Negras, alertó a través de la Dirección de Protección Civil, con el objetivo de salvaguardar la salud de la población.

Noticia relacionada: Pronostican Posibilidad de Nieve y Temperaturas Bajo Cero en Coahuila

Las autoridades informaron que el termómetro podría descender hasta los -6°C, además de la posibilidad lluvias engelantes. Ante este escenario, se mantuvieron en alerta diversas corporaciones para realizar recorridos y brindar apoyo, principalmente a personas en situación vulnerable o en condición de calle.

Protección Civil Emite Alerta por Temperaturas Bajo Cero en Coahuila.

Como parte de las acciones preventivas, se habilitó un refugio temporal en la Central de Bomberos, con capacidad para 40 personas. Protección Civil recomendó a la ciudadanía proteger tuberías para evitar daños por las bajas temperaturas.

Historias recomendadas: