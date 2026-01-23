Muere Mujer Electrocutada Mientras se Bañaba en La Laguna

Una mujer de 34 años, identificada como Cecilia Ramírez Sánchez, falleció el jueves 22 de enero, en el baño de su casa ubicada en la calle Constitución y avenida Segunda de la colonia Lázaro Cárdenas en San Pedro, Coahuila.

Muere Mujer por Descarga Eléctrica Mientras se Bañaba en San Pedro, Coahuila.

Según informes de las autoridades, la mujer se encontraba bañándose cuando sufrió una descarga eléctrica que le provocó la muerte de manera instantánea, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron que Cecilia ya no presentaba signos vitales.

Cabe señalar que la familia había reportado previamente que la tubería de la casa estaba aterrizada con la bomba de agua, lo provocó el incidente.

Muere trabajador de telecomunicaciones tras descarga eléctrica en Nava

Un hombre perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos para una empresa de telecomunicaciones en el municipio de Nava, Coahuila. El accidente ocurrió cuando el trabajador hizo contacto con cables de alta tensión y cayó desde una altura aproximada de seis metros.

Paramédicos acudieron al lugar luego del reporte al sistema de emergencias, sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales. Autoridades realizaron las diligencias correspondientes y el cuerpo fue trasladado para los procedimientos legales.

