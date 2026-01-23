Bebé de Dos Meses Llega Sin Vida a Estación de Bomberos en Saltillo

Durante la tarde del jueves 22 de enero se registró el fallecimiento de una bebé de dos meses en Saltillo, luego de que sus padres la trasladaran de emergencia a la estación de Bomberos de la colonia Guayalera en busca de atención médica.

La bebé identificada como Lia "N", se encontraba en su domicilio cuando sufrió un paro cardíaco alrededor de las 13:00 horas, al percatarse de la situación, sus padres las trasladaron en un vehículo a la estación 4 de bomberos en la ciudad.

Muere Bebé al Sufrir Paro Cardíaco en Saltillo.

A su llegada, los elementos realizaron maniobras de reanimación, sin embargo, no fue posible salvarle la vida y confirmaron que la bebé ya no contaba con signos vitales. La madre informó a las autoridades que la bebé contaba con un diagnóstico previo de síndrome del intestino grueso.

El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Municipal, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo para las investigaciones de ley.

Bebé se atraganta en San Pedro, Coahuila

Una bebé de un año de edad fue ingresada en estado grave a una clínica de alta especialidad en Torreón, luego de sufrir un accidente mientras se encontraba en su domicilio en el municipio de San Pedro, Coahuila. La menor presentó complicaciones respiratorias tras atragantarse con un objeto pequeño.

Noticia relacionada: Bebé de 1 Año se Atraganta Mientras Jugaba en su Casa en La Laguna; Esta Grave en el Hospital

Tras recibir atención inicial en un hospital de San Pedro, fue trasladada a la clínica 71 del IMSS debido a la gravedad del cuadro y la necesidad de atención especializada. De acuerdo con el reporte médico más reciente, su estado de salud se mantiene como reservado.

Historias recomendadas: