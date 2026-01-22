Padres de Chris Hernán Denuncian Presuntas Irregularidades en la Muerte de su Hijo en Torreón

La familia de Chris Hernán denunció presuntas irregularidades en el proceso de detención de su hijo, argumentaron que desconocen qué le ocasionó la lesión en la cabeza y señalaron que lo encontraron entubado en la Cruz Roja.

Él llegó en pésimas condiciones, no llegó hablando, sus pupilas estaban totalmente abiertas

Antes de morir, Chris Hernán le compuso una canción a su madre. Guadalupe Pérez Rentería narró, con lágrimas en los ojos, lo difícil que fue encontrar a su hijo entubado en el hospital.

La señora Guadalupe explicó que, aunque le mostraron un video en el que su hijo llega a Tribunales y entrega sus pertenencias, no le han mostrado imágenes del momento en que fue ingresado a la celda ni de cuando los paramédicos lo trasladaron.

Padres de Chris Hernán Exigen Justicia y Denuncian Presuntas Omisiones en la Muerte de su Hijo.

Exijo que me muestren un video cuando los paramédicos llegaron a recoger a mi hijo, porque se supone que hay cámaras

Además de la impotencia y el sufrimiento que los padres de Chris Hernán enfrentan por el fallecimiento de su hijo, deben sobrellevar el duelo al vivir rodeados de sus recuerdos y pertenencias. Lo describieron como un joven alegre, amoroso y dedicado a su pasión por la música. Juan Carlos Gallegos, padre del joven, pidió justicia.

No mataron a un animal, mataron a mi hijo. Hoy prácticamente puedo asegurar que a mi hijo, lo mataron

Después de sepultar a Chris Hernán, Guadalupe Pérez Rentería y el señor Juan Carlos Gallegos esperan justicia por la muerte de su hijo.

Clausuran bar donde Chris Hernán celebró su cumpleaños

La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón clausuró un bar ubicado sobre la avenida Morelos, establecimiento donde el joven, Chris Hernán acudió para celebrar su cumpleaños.

Noticia relacionada: FGEC Investiga Muerte de Joven Después de su Cumpleaños en Torreón

De acuerdo con la autoridad municipal, el bar fue cerrado por presuntas violaciones al Reglamento para el Combate y Abuso del Alcohol en el Estado de Coahuila, así como por irregularidades en licencias y permisos de funcionamiento.

Historias recomendadas: