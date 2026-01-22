Muere Chófer de Camión de Basura en Choque Frontal en Derramadero, Saltillo

Un fuerte choque frontal ocurrió en la carretera General-Derramadero en Saltillo, frente a una constructora, donde dos vehículos de carga se impactaron, dejando como saldo una persona fallecida.

De acuerdo con los reportes oficiales, un camión de carga perdió el control al pasar un bordo, invadió el carril contrario y se impactó del lado izquierdo contra un camión recolector de basura, al cual arrastró hasta el acotamiento.

Muere Chófer al Chocar con Camión de Carga en Derramadero.

La víctima fue identificada como Fernando “N”, originario de la colonia Lomas del Pedregal en Saltillo, quien conducía el camión recolector. Tras el impacto, el hombre salió proyectado de la cabina y fue arrollado por el otro vehículo de carga, perdiendo la vida en el lugar.

Muere hombre atropellado en periférico Luis Echeverría en Saltillo

Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida luego de ser atropellado en el periférico Luis Echeverría en Saltillo, cuando intentó cruzar la vialidad en una zona no permitida.

Noticia relacionada: Muere Hombre Arrollado al Intentar Cruzar Periférico Luis Echeverría en Saltillo

De acuerdo con los reportes, el peatón fue impactado por un vehículo que circulaba por el carril derecho. Autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y aseguraron al conductor involucrado mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

Historias recomendadas: