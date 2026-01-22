Muere Hombre Arrollado al Intentar Cruzar Periférico Luis Echeverría en Saltillo

Durante la mañana de este jueves 22 de enero, después de las 10:00 horas, en el periférico Luis Echeverría, en el carril de oriente a poniente de la ciudad de Saltillo, un hombre de aproximadamente 40 años murió al intentar cruzar la vialidad de norte a sur, luego de ser embestido por un vehículo.

Al lugar arribaron elementos de la Policía de Saltillo, quienes acordonaron la zona en espera de los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Las autoridades tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al conductor involucrado mientras se realizan las diligencias correspondientes y se deslindan responsabilidades.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre habría intentado cruzar por una zona no permitida, a la altura del inicio del puente, lo que provocó que fuera atropellado por el vehículo que circulaba por el carril derecho al subir el paso a desnivel que cruza el bulevar Venustiano Carranza.

Muere hombre de la tercera edad tras ser atropellado en centro de Gómez Palacio

Un adulto mayor de 78 años perdió la vida el 3 de enero en el Hospital General de Gómez Palacio, a consecuencia de las lesiones sufridas luego de haber sido atropellado días antes en la zona Centro de la ciudad.

De acuerdo con los reportes, el hombre fue impactado por una motocicleta cuando caminaba por la avenida Francisco I. Madero, en el cruce con la calle Juárez. El conductor de la motocicleta fue puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

