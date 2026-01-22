Clausuran Bar Donde Chris Hernán Festejó su Cumpleaños en Torreón

La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón colocó un sello de clausura en el bar ubicado sobre la avenida Morelos, lugar donde el joven, Chris Hernán había ido a festejar su cumpleaños.

Según el sello colocado, presuntamente se infringió los artículos 15, 28 y 57 C, del reglamento al combate y el abuso del alcohol para el estado de Coahuila, expedición de licencias y permisos de funcionamiento.

Hasta el momento, la Asociación de Bares, Restaurantes y Cantinas del Centro de Torreón, no ha emitido ninguna postura oficial acerca de la clausura del establecimiento.

Fiscalía de Coahuila revela detalles sobre el caso de Chris Hernán

La muerte de Chris Hernán Rentería, un joven de 24 años, causó conmoción en Torreón luego de que falleciera el martes 20 de enero en el Hospital General, donde permanecía internado tras haber sido detenido el fin de semana en un bar de la ciudad.

Fiscalía Espera Resultados de la Autopsia por Muerte de Chris Hernán en Torreón.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) inició una carpeta de investigación y quedó a la espera de los resultados de la autopsia de ley para establecer la causa del fallecimiento y definir la línea de investigación.

