FGEC Investiga Muerte de Joven Después de su Cumpleaños en Torreón

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) investiga la muerte de Chris Hernán un joven de 24 años que salió a festejar su cumpleaños el pasado sábado 17 de enero a un bar de la ciudad de Torreón y que de acuerdo al testimonio de amigos que lo acompañaban fue detenido y golpeado.

El joven perdió la vida la madrugada de este martes 20 de enero en el Hospital General donde permanecía internado, su muerte fue confirmada por voceros de la fiscalía quienes comunicaron se encuentran en proceso de la integración de la carpeta de investigación.

Versiones de amigos de la víctima señalan que Chris Hernán fue detenido luego de que no lograra pagar la cuenta de su consumo en el bar donde se festejaba. Personal de dicho negocio presuntamente solicito el apoyo de la policía quienes realizaron la detención del joven.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) junto a otras corporaciones investigan los hechos, mientras se espera el resultado de la necropsia de ley para determinar una línea de investigación concreta.

Cliente es detenido por no pagar la cuenta en restaurante de Hermosillo

Un hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público después de presuntamente negarse a pagar una cuenta de 10 mil 160 pesos en un restaurante de la Colonia Las Villas, en Hermosillo.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:20 horas del martes, cuando policías municipales acudieron a un llamado en el cruce de Solidaridad y Río San Miguel. Personal del establecimiento informó que el cliente, identificado como José Alonso “N”, de 48 años, se negó a cubrir el consumo luego de que el resto de su grupo se retirara del lugar.

Ante lo ocurrido, el hombre fue retenido en el local y posteriormente detenido por los oficiales para quedar a disposición de la autoridad ministerial.

