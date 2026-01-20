Encuentran a Hombre Muerto en Baño de Empresa en Coahuila

Trabajadores de una empresa ubicada en el kilómetro 1 de la carretera Los Pinos en el municipio de Ramos Arizpe, reportaron el hallazgo de un hombre sin vida de 55 años, en el interior de un baño de la bodega.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos para confirmar que el hombre, quien trabajaba como velador, ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar se dio a conocer que presuntamente habría sufrido un infarto.

Hallan a Velador Muerto en Baño de Empresa en Ramos Arizpe.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las maniobras correspondientes para el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hallan sin vida a hombre en silla de ruedas en Torreón

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 36 años fue localizado la mañana del 19 de enero en la colonia Francisco Villa, sobre la calzada Moctezuma en Torreón. Vecinos del sector reportaron que la persona se encontraba en una silla de ruedas, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

Elementos de Protección Civil y Policía Municipal acudieron al sitio y, con apoyo de paramédicos de Cruz Roja, confirmaron el fallecimiento. Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

