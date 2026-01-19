Anuncian Rutas Alternas por Obra Villa Florida en Torreón

Se continúa avanzando en la obra de ampliación de carril en el bulevar La Nogalera, a la altura de la colonia Villa Florida en Torreón. Durante este fin de semana se derribó el muro de la calle Rodolfo González Treviño. Autoridades mencionaron que en 40 días quedaría lista la vialidad.

Por lo pronto, la Dirección de Obras Públicas sugiere vías alternas a los habitantes de estos sectores para evitar congestionamiento vial en la nueva carretera Torreón–San Pedro, con dirección al Periférico.

Para las personas de Villa Florida, pueden incorporarse al Periférico por la calle Emilio Herrera y tomar la vialidad conveniente en el cruce del bulevar El Tajito con Raúl López Sánchez.

Recomiendan Rutas Alternas por Obra Villa Florida en Torreón.

También habitantes del Fraccionamiento Las Quintas pueden utilizar la calle De la Perla para salir a este mismo crucero y tomar la vialidad que más les convenga.Con ello, las autoridades buscan evitar largas filas durante las obras y la menor afectación posible a los conductores.

¿Dónde se realizará el proceso de preinscripciones de educación básica en Coahuila?

La Secretaría de Educación dio a conocer que a partir del 26 de enero inició el proceso de preinscripción para alumnos de educación básica en escuelas públicas de Coahuila, correspondiente al ciclo escolar 2026–2027.

Noticia relacionada: Anuncian Fechas de Preinscripción para Educación Básica a Ciclo 2026–2027 en Coahuila

El registro se realiza por etapas para preescolar, primaria y secundaria y se lleva a cabo en línea a través del portal oficial o mediante la aplicación móvil Alumnos Coahuila, utilizando la CURP del alumno y un comprobante de domicilio.

Historias recomendadas: