Bebé de 1 Año se Atraganta Mientras Jugaba en su Casa en La Laguna; Esta Grave en el Hospital

Durante la mañana de este miércoles 21 de enero, una bebé de un año de edad se encontraba jugando en su casa en el ejido El Estribo de San Pedro, Coahuila, momento en el que se llevó un objeto pequeño a la boca que la hizo atragantarse y estar peleando por su vida en la clínica 71 del Seguro social de alta especialidad en Torreón.

La bebé identificada como Paloma "N", fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General de San Pedro luego del incidente, presentando un cuadro de hipoxia, que es falta de oxígeno en el cerebro y tejidos

Bebé se Atraganta Mientras Jugaba en su Casa en San Pedro, Coahuila.

Por la necesidad de un equipo especializado para extraer el objeto de su cuerpo, se determinó llevar a la bebé a la clínica 71 en Torreón, donde llegó este miércoles por la noche. El último reporte por parte de las autoridades y cuerpo médico del hospital es de pronóstico reservado y grave.

Muere bebé al atragantarse mientras comía una hamburguesa en Saltillo

Un bebé de un año y 10 meses perdió la vida la noche del 11 de enero, luego de haber sido trasladado de emergencia a las instalaciones de la Cruz Roja de Saltillo tras presentar complicaciones por un atragantamiento mientras comía una hamburguesa.

De acuerdo con los reportes, el menor fue llevado al área de urgencias desde su domicilio, donde habría sufrido el incidente al ingerir alimentos. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, el niño no respondió y fue declarado sin signos vitales.

