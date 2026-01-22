Muere Joven al Caerle Barda Mientras Trabajaba con su Papá en Saltillo

Un joven murió alrededor de las 16:00 horas del jueves 22 de enero en la ciudad de Saltillo, luego de que una barda colapsara sobre él mientras se encontraba trabajando en una casa particular.

La víctima fue identificada como Bryan Humberto "N" de 21 años. De acuerdo con los reportes, el joven realizaba trabajos de albañilería junto a su padre cuando ambos intentaron levantar una loza con ayuda de un gato hidráulico. La maniobra provocó que una barda se desestabilizara y terminara cayendo sobre él.

El impacto le ocasionó graves lesiones, entre ellas fracturas en el tórax, abdomen y pelvis. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindarle auxilio, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Muere menor tras colapso de barda en Torreón

Un menor de 13 años perdió la vida tras permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de las lesiones que sufrió luego del colapso de una barda en su casa, ubicada en la colonia Hacienda Santa María, en Torreón.

Menor de 13 Años es Ingresado a Terapia Intensiva tras Caerle una Barda en Torreón.

El accidente ocurrió el pasado 13 de diciembre, cuando el adolescente se encontraba jugando futbol en el patio de su casa. Durante el juego, el balón impactó una barda que se desplomó y le provocó una lesión grave en la cabeza, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital General.

Noticia relacionada: Muere Niño de 13 Años tras Caerle una Barda Mientras Jugaba en su Casa en Torreón

El menor permaneció internado en terapia intensiva, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció días después debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

