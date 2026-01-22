Detienen a Sujetos Buscados en Coahuila y Nuevo Durante Persecución Armada en Saltillo

Una persecución y la detención de dos presuntos ladrones se registraron la tarde de este jueves al sur de Saltillo. La movilización inició en el bulevar Antonio Cárdenas, también conocido como carretera a Zacatecas, a la altura de la colonia 26 de Marzo. De acuerdo con testigos, durante la persecución se escucharon detonaciones.

Elementos de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), lograron la detención de dos personas, quienes son investigadas por los delitos de extorsión y robo.

Detienen a Dos Ladrones tras Persecución al Sur de Saltillo.

Los detenidos fueron identificados como Federico “N” de 44 años, y Yessica Janeth “N” de 34 años. Ambos intentaron huir luego de que los elementos policiacos les marcaron el alto, al detectar que la camioneta en la que viajaban coincidía con las características de un vehículo robado el pasado miércoles en la colonia Hacienda Narro.

El conductor hizo caso omiso y continuó la marcha por la carretera 57, donde finalmente fue interceptado y detenido a la altura del ejido Jagüey de Ferniza.

Ambas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, ya que presuntamente eran buscadas por diversos robos cometidos en los estados de Coahuila y Nuevo León.

Detienen a tres personas tras balacera y asalto en Piedras Negras

Una intensa movilización policiaca se registró durante la madrugada del 10 de enero en la colonia Lázaro Cárdenas en Piedras Negras, luego del reporte de detonaciones de arma de fuego. Tras el operativo, autoridades lograron la detención de tres personas.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos habrían realizado disparos contra un domicilio y posteriormente asaltado a un taxista. En su intento de huida, estuvieron involucrados en un accidente vial. Los implicados quedaron a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.

