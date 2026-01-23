Aseguran 'Narcobodega' con Precursores Químicos para Elaborar Droga Sintética en Saltillo

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron una "narcobodega" ubicada en el municipio de Saltillo, Coahuila.

Las comandancias de la Onceava Región Militar y de la Sexta Zona Militar informaron que el pasado 19 de enero se ejecutó una orden técnica de investigación, en la que fue detenida una persona, además del aseguramiento de diversos objetos.

El inmueble era utilizado como centro de almacenamiento de precursores químicos empleados para actividades delictivas. En el lugar fueron asegurados 10 mil 200 litros y 14 mil 223 kilogramos de sustancias utilizadas para la elaboración de droga sintética.

Sin proporcionar mayores detalles sobre la ubicación del inmueble, las autoridades informaron que el detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes, a fin de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y diligencias periciales.

Guardia Nacional y autoridades estatales aseguran droga en ejido Centinela

Elementos de la Guardia Nacional, Policía Civi Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron marihuana y metanfetamina durante un cateo realizado en el ejido Centinela perteneciente al municipio de Piedras Negras.

De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades acudieron al lugar durante la noche del jueves 22 de noviembre donde localizaron medio kilo de marihuana, 50 gramos de la droga conocida como cristal y una camioneta.

Dentro de los primeros informes trascendió que este cateo estaría relacionado con el decomiso realizado el pasado miércoles, cuando elementos aseguraron 16 kilos de metanfetamina que se encontraban ocultos en un vehículo, mismo que se encontraba abandonado sobre la Carretera Federal 57, en el tramo Nava-Allende.

Luego de las investigaciones, las autoridades solicitaron a un juez la orden de cateo donde se localizó los narcóticos sin personas detenidas.

