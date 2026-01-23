Chris Hernán Habría Muerto a Causa de una Caída; FGEC Descarta Homicidio en Torreón

Este viernes 23 de enero, La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) informó en una rueda de prensa informó sobre el avance de la carpeta de investigación de Chris Hernán.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, el delegado de la fiscalía región Laguna 1, Carlos Rangel, el subsecretario del ayuntamiento, Eduardo Olmos, subprocuradores y servicios judiciales, sostuvieron una reunión con los padres de Chris Hernán, Guadalupe Pérez y Juan Carlos Gallegos.

En esta reunión se presentaron videos de las cámaras de videovigilancia del Centro de Justicia Municipal de Torreón, en los cuáles se observa como Chris Hernán se resbala y se golpea accidentalmente.

De esta manera, de acuerdo a las autoridades queda descartado el delito de homicidio hacia el joven de 24 años quien acudió a un bar de la ciudad para festejar su cumpleaños.

El fiscal detalló que la carpeta de investigación no se cerrará ya que faltan algunas declaraciones por anexar así como otra línea de investigación por otros posibles delitos o irregularidades.

Asociación de bares afirma que se actuó conforme a los protocolos

Tras el fallecimiento de Chris Hernán, de 24 años, el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cantinas del Centro de Torreón, Pablo Uribe, señaló que el establecimiento involucrado actuó conforme a los protocolos establecidos durante el incidente ocurrido la noche de los hechos.

El representante empresarial indicó que el joven y las personas que lo acompañaban habrían adoptado una actitud agresiva contra el personal del negocio luego de negarse a cubrir la cuenta, y aclaró que no se dejó ningún objeto como garantía, contrario a versiones que circularon posteriormente.

Por su parte, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón colocó sellos de clausura en el bar ubicado sobre la avenida Morelos, al señalar presuntas irregularidades relacionadas con el reglamento para el combate al abuso del alcohol y permisos de funcionamiento.

