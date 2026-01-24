CFE Anuncia Corte de Luz en Colonias de Lerdo por Trabajos de Mantenimiento
La Comisión Federal de electricidad anunció las colonias de Lerdo que se quedarán sin luz debido a trabajos de mantenimiento.
Durante este domingo 25 de enero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento en algunas líneas con el fin de mejorar el servicio a la comunidad.
Estas labores de mantenimiento conllevan a apagar líneas de alto voltaje por lo que algunos sectores del municipio de Lerdo, se quedarán sin energía eléctrica durante estos trabajos.
¿Cuáles colonias se quedarán sin energía eléctrica?
- Castilagua
- Las Noas
- El Huizache
- Margaritas
- San Carlos
- San Gregorio
- Lucío Cabañas
- Nogales
- Plácido Domingo
- San Isidro
¿A qué hora iniciarán las labores de mantenimiento?
Se dio a conocer que las labores durarán alrededor de tres horas y media por lo que desde las 9:30 horas a la 13:00 horas, dichos sectores de la ciudad de Lerdo se quedarán sin luz.
La Comisión Federal de Electricidad pidió a la población tomar las debidas precauciones y prevenir en caso de tener medicamos en refrigeración así como alimentos.
