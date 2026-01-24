CFE Anuncia Corte de Luz en Colonias de Lerdo por Trabajos de Mantenimiento

Durante este domingo 25 de enero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento en algunas líneas con el fin de mejorar el servicio a la comunidad.

Estas labores de mantenimiento conllevan a apagar líneas de alto voltaje por lo que algunos sectores del municipio de Lerdo, se quedarán sin energía eléctrica durante estos trabajos.

¿Cuáles colonias se quedarán sin energía eléctrica?

Castilagua

Las Noas

El Huizache

Margaritas

San Carlos

San Gregorio

Lucío Cabañas

Nogales

Plácido Domingo

San Isidro

¿A qué hora iniciarán las labores de mantenimiento?

Se dio a conocer que las labores durarán alrededor de tres horas y media por lo que desde las 9:30 horas a la 13:00 horas, dichos sectores de la ciudad de Lerdo se quedarán sin luz.

La Comisión Federal de Electricidad pidió a la población tomar las debidas precauciones y prevenir en caso de tener medicamos en refrigeración así como alimentos.

