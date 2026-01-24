Inicio Coahuila CFE Anuncia Corte de Luz en Colonias de Lerdo por Trabajos de Mantenimiento

La Comisión Federal de electricidad anunció las colonias de Lerdo que se quedarán sin luz debido a trabajos de mantenimiento.

Durante este domingo 25 de enero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento en algunas líneas con el fin de mejorar el servicio a la comunidad.

Estas labores de mantenimiento conllevan a apagar líneas de alto voltaje por lo que algunos sectores del municipio de Lerdo, se quedarán sin energía eléctrica durante estos trabajos.

¿Cuáles colonias se quedarán sin energía eléctrica?

  • Castilagua
  • Las Noas
  • El Huizache
  • Margaritas
  • San Carlos
  • San Gregorio
  • Lucío Cabañas
  • Nogales
  • Plácido Domingo
  • San Isidro

¿A qué hora iniciarán las labores de mantenimiento?

Se dio a conocer que las labores durarán alrededor de tres horas y media por lo que desde las 9:30 horas a la 13:00 horas, dichos sectores de la ciudad de Lerdo se quedarán sin luz.

La Comisión Federal de Electricidad pidió a la población tomar las debidas precauciones y prevenir en caso de tener medicamos en refrigeración así como alimentos.

