De Thalía al Buki: Famosos Se Vuelcan en Apoyo a Bad Bunny por Show en el Super Bowl

A pocas horas de su esperada actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, el artista puertorriqueño Bad Bunny recibió una ola de apoyo de figuras destacadas de la música internacional, desde iconos latinoamericanos hasta estrellas globales.

El fenómeno mundial, que se convirtió en el primer artista latino e hispanohablante en encabezar solo este tradicional show este 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, generó entusiasmo entre colegas del medio artístico.

"Es un Show Especial por mi Gente": Bad Bunny sobre el Super Bowl 2026

¿Cómo mostraron las celebridades su apoyo a Bad Bunny?

La cantante mexicana Thalía fue de las primeras en pronunciarse sobre la actuación de Bad Bunny.

"Vamos @sanbenito ! A romperla como siempre! 🎉✨ Atte Tu 1er amor", escribió en X, Thalía, haciendo referencia a un fragmento de la canción de Bad Bunny, Titi Me Preguntó.

Asimismo, Marco Antonio Solís, conocido como El Buki, compartió un mensaje de admiración y respaldo, celebrando el momento que vive el artista puertorriqueño y el alcance global que ha conseguido con su música y estilo personal.

"La música también abre caminos. Mucho éxito esta noche, @sanbenito, llevando tu verdad y tu sonido a un escenario que ve el mundo entero. Que hable la música y que viva la comunidad latina!!!", escribió en X.

En una de las reacciones más comentadas en redes sociales, Katy Perry, quien también ha sido cabeza del espectáculo de medio tiempo en el pasado, publicó un mensaje de apoyo en el que animó a Bad Bunny a mostrar al mundo “cómo se ve el verdadero sueño americano” desde su propio estilo y raíces.

“Tú puedes con esto, @sanbenito. Recuérdale al mundo cómo se ve el verdadero sueño americano 🏈♥️ #SuperBowlLX”

Mientras tanto, Jennifer López también manifestó su apoyo al puertorriqueño previo a su presentación:



"Bad Bunny…mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo! #LatinoGangGang", escribió en X.

Este apoyo internacional llega en un contexto en el que la participación del artista ha sido también objeto de debate. Para algunos, un símbolo de diversidad y representación cultural; para otros, una nota discordante en la historia del espectáculo deportivo más importante de Estados Unidos.

Con la mirada del mundo puesta sobre su actuación, las muestras de apoyo de figuras como Thalía, El Buki y Katy Perry subrayan la importancia cultural que trasciende el momento musical y convierte el espectáculo del Super Bowl en un evento con resonancia más allá de los estadios.

