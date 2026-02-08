¿Cuánto Dinero Cobrará Bad Bunny por el Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX no solo es el evento deportivo más visto del año: también es una de las vitrinas culturales más poderosas del mundo. Este 2026, el encargado de encabezar el Halftime Show es Bad Bunny, y una de las preguntas que más se repite es: ¿cuánto dinero ganará realmente por presentarse en el medio tiempo del Super Bowl?

Y la respuesta sorprende a muchos: Bad Bunny no cobrará un salario directo por el show.

Así como lo lees, Bad Bunny no recibirá un pago millonario por su actuación en el Super Bowl 2026. Esto no es una excepción: es una práctica histórica de la NFL, que no paga honorarios a los artistas del espectáculo de medio tiempo.

Figuras como Beyoncé, Prince, Shakira, Jennifer Lopez o The Weeknd tampoco cobraron un sueldo tradicional por subir al escenario del Super Bowl.

El Super Bowl Dejará una Derrama de 6 Mil 200 Millones de Pesos en CDMX

Entonces, ¿quién paga el show?

Aunque no hay un salario directo, el artista no corre con los gastos. La NFL y el patrocinador musical oficial, en este caso Apple Music, cubren la producción completa del espectáculo, que puede costar entre 10 y 15 millones de dólares.

Ese presupuesto incluye:

Escenografía

Sonido e iluminación

Coreografías

Ensayos

Logística técnica y audiovisual

Entonces: ¿Cuánto dinero ganará Bad Bunny?

El artista puertorriqueño podría recibir pagos simbólicos por ensayos y días de preparación, establecidos por contratos sindicales, pero estas cifras son mínimas comparadas con lo que gana en una gira internacional.

El verdadero negocio es el llamado “efecto Super Bowl”.

La clave está en la exposición global. El Super Bowl reúne a más de 120 millones de espectadores en una sola transmisión. Tras el show, los artistas suelen experimentar:

Incremento masivo en reproducciones en Spotify y Apple Music

Aumento en ventas digitales y físicas

Mayor valor de su catálogo musical

Nuevos contratos publicitarios y colaboraciones

Especialistas estiman que Bad Bunny podría generar más de 3 millones de dólares en ganancias indirectas durante la primera semana posterior al show, solo por consumo musical y posicionamiento de marca.

Un hito cultural más allá del dinero

La participación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 no solo es relevante en términos económicos. También marca un momento histórico para la representación latina, al tratarse de un show con fuerte presencia del español y la cultura urbana latina en el escenario más visto de Estados Unidos.

Más que un pago inmediato, el Super Bowl representa para Bad Bunny una consolidación definitiva como ícono global de la música latina y la cultura pop.

Historias recomendadas:

Setlist de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Qué Canciones Podría Cantar en el Medio Tiempo?

Invitados de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Quiénes Podrían Estar en el Show de Medio Tiempo?