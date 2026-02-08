Invitados de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Quiénes Podrían Estar en el Show de Medio Tiempo?

Aunque la NFL no ha confirmado invitados oficiales, los rumores y reportes especializados hacen que el misterio alrededor del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny crezca.

La lógica artística y comercial del show, un evento pensado para audiencias globales, apunta a que el puertorriqueño no llegará solo: su historial de colaboraciones y los nombres que han surgido en apuestas y notas periodísticas hacen pensar en un espectáculo coral con fuerte presencia latina.

Quiénes suenan con más fuerza y por qué

J Balvin

Ambos han compartido escenarios y éxitos que encajan en un set pensado para el gran público urbano. Además, J Balvin ha participado públicamente en actividades previas al Super Bowl y su presencia tendría sentido tanto por afinidad musical como por peso mediático.

Rosalía

Rosalía y Bad Bunny han colaborado y coexistido en circuitos pop/urbano que mezclan tradición y espectáculo visual; su llegada sería coherente con la apuesta por fusiones sonoras y por sorprender con cambios de tono escénico. Su nombre aparece en listas de "possibles" y en las cuotas de apuestas.

Rauw Alejandro

Rauw representa la nueva generación del pop urbano latino que conecta con audiencias jóvenes: una aparición corta pero potente sería lógica dentro de un show que busca ritmos pegajosos.

Karol G

Karol G aporta una voz femenina potente del reguetón/latin pop que complementa la narrativa de identidad latina que Bad Bunny podría impulsar en el escenario. Medios deportivos y de entretenimiento la han incluido en listados de posibles invitados.

Otros nombres que aparecen en los listados y por qué importa considerarlos

En notas y redes se mencionan también figuras como Cardi B, Daddy Yankee, Ricky Martin, Jhayco, Shakira, Feid, Ozuna y otros veteranos o colegas con quienes Bad Bunny ha cruzado caminos. Algunos nombres se repiten por tradición (regresar a figuras que ya han sido parte de otros halftime shows) y por la capacidad de esos artistas de movilizar audiencias internacionales.

¿Por qué son comunes los “invitados sorpresa”?

Los shows del Super Bowl aprovechan invitaciones inesperadas para generar impacto mediático y momentos virales. Más allá del valor escénico, estas colaboraciones incrementan el alcance en streaming y ventas después del evento, algo que pesa en decisiones creativas y comerciales; además, el formato del halftime favorece medleys y cambios rápidos, perfectos para cameo de varios artistas.

Dada la red de colaboraciones de Bad Bunny, es razonable pensar en varios invitados que aparezcan en momentos puntuales más que en duetos largos.

Las casas de apuestas y medios han listado desde artistas latinos confirmados como favoritos hasta nombres internacionales; pero hasta el momento no hay anuncios oficiales de la NFL ni del equipo de producción, así que también cabe la posibilidad de que Benito actúe solo.

