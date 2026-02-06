¿En Qué Canal Pasan el Medio Tiempo del Super Bowl 2026? Dónde Ver Transmisión En Vivo del Show

Este fin de semana juega el partido de futbol americano de la NFL New England Patriots vs Seattle Seahawks, pero lo que millones de personas quieren saber es donde ver el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026, por ello acá te decimos en qué canal pasan la transmisión en vivo por TV gratis y online del espectáculo de Bad Bunny e invitados.

Para quienes aún no sepan los detalles de este espectáculo de la NFL 2026, en una nota ya te dijimos a qué hora es el Medio Tiempo del Super Bowl en México, qué artistas estarán en el show, además de Bad Bunny y dónde ver a Kid Rock este domingo 8 de febrero.

¿Dónde pasan el Medio Tiempo del Super Bowl en vivo este 8 de febrero 2026?

Si no sabes dónde pasan el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl 2026, el show de Bad Bunny se va a poder ver a través de Canal 5 en vivo gratis para la TV abierta. Vía online, el evento se puede mirar de forma online por la app de streaming, ViX Premium, la cual requiere de suscripción.

Por ahora se desconoce quiénes son los artistas que acompañarán a Bad Bunny en el Super Bowl LX, pero los rumores indican que Rauw Alejandro, Karol G, Rosalía y J Balvin pueden hacer acto de presencia durante el show.

¿Cuánto dura el Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

Como ya es tradición en el Super Bowl de la NFL, el show de medio tiempo de Bad Bunny va a tener una duración de entre 12 y 15 minutos, aproximadamente. Además de eso, hay que contemplar el tiempo que se va a necesitar para instalar y quitar el escenario.

Te recordamos que el Medio Tiempo del Super Bowl dará inicio alrededor de las 19:00 horas de este domingo 8 de febrero 2026 (tiempo del centro de México), aunque todo dependerá de la duración del primer y segundo cuarto del partido entre Patriots y Seahawks.

¿Dónde ver el Medio Tiempo del Super Bowl 2026 en vivo online gratis?

Si tiene posibilidades de ver el show de Medio Tiempo del Super Bowl en vivo por televisión, no te preocupes, en N+ te traeremos el LiveBlog del juego Patriots vs Seahawks y del espectáculo de Bad Bunny, para que mires el minuto a minuto online y totalmente gratis.

