Muere Motociclista al Ser Atropellado y Arrastrado por Casi un Kilómetro en Iztapalapa

En la madrugada de este domingo 4 de enero de 2026, un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un automovilista en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, el impacto provocó que la víctima quedara atrapada debajo del vehículo particular, lo que derivó en que fuera arrastrada varios metros sin que el conductor se detuviera.

El automóvil continuó su trayecto hasta la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, donde finalmente el motociclista murió a causa de las graves lesiones sufridas. A lo largo del recorrido, manchas de sangre quedaron marcadas sobre la cinta asfáltica, evidenciando la magnitud del arrastre, que habría sido de aproximadamente un kilómetro, según versiones preliminares.

Hombre queda atrapado debajo del auto. Foto: Cortesìa

Testigos y usuarios en redes sociales alertaron al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México sobre un hombre atropellado y arrastrado por un vehículo.

Al llegar los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los vecinos del lugar refirieron a los elementos que en el Eje 6 Sur y el anillo Periférico, el conductor de un vehículo color azul atropelló al motociclista, lo arrastró hasta dejarlo en el sitio y posteriormente se dio a la fuga. Por ello, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar al posible responsable.

Desconocen la identidad de la víctima

Al arribar los servicios de emergencia, el motociclista ya no contaba con signos vitales. Los policías capitalinos acordonaron la zona para resguardar el lugar de los hechos y facilitar las labores del personal pericial de la Fiscalía capitalina.

Peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron con la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades legales del conductor involucrado. Las autoridades continúan con las indagatorias.

